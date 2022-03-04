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即市新聞

04/03/2022 09:25

【新冠肺炎】全國昨增本土確診６１宗，新增２３３宗輸入創新高

　　《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，３月４日，全國確診者新增確診２９４宗新型
冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例２３３宗，創疫情以來新高，含１４宗由無症狀感染者轉
為確診病例；本土病例６１宗（廣東２２宗均在深圳市；內蒙古９宗均在呼和浩特市；河北５宗
，其中邢台市４宗、石家莊市１宗；吉林５宗，其中延邊朝鮮族自治州４宗、吉林市１宗；湖北
４宗均在武漢市；雲南４宗，其中紅河哈尼族彝族自治州２宗、保山市１宗、德宏傣族景頗族自
治州１宗；黑龍江３宗均在哈爾濱市；廣西３宗均在防城港市；上海２宗，其中閔行區１宗、松
江區１宗；浙江２宗均在溫州市；天津１宗在東麗區；江蘇１宗在徐州市）。
　　含５宗由無症狀感染者轉為確診病例（廣西２宗，雲南２宗，廣東１宗）。無新增死亡病例
；新增疑似病例４宗，均為上海境外輸入病例；新增治癒出院８４宗。此外，新增無症狀感染
１５０宗，５６宗為本地個案。

＊深圳增２５跨境司機染疫＊

　　據深圳衛健委消息，深圳昨日新增２３宗病例，其中，２１宗診斷為新冠肺炎確診病例，１
宗診斷為新冠病毒無症狀感染者，另有１宗為２月２５日報告的本土無症狀感染者轉為確診病例
；９宗在隔離觀察的密接人員排查中發現，１３宗在重點區域核酸篩查中發現。
　　廣東省深圳市人民政府口岸辦公室周四（３日）通報，深圳口岸當天再發現２５名跨境貨車
司機的檢測顯示為感染新冠病毒，均在周二（１日）從香港入境深圳，上述司機經閉環管理檢測
後證實確診。官方公布的患者中已有１５人返港，另外１０人則在深圳接受防疫管控。當局已將
有關情況通報香港相關部門，並強調患者所到場所已完成嚴格消毒殺菌，相關密切接觸者接受管
控。（ｃａ）


　

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