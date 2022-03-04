【兩會在即】碧桂園主席楊國強：加快推廣應用智能建造產品和技術

《經濟通通訊社４日專訊》全國政協委員、碧桂園集團（０２００７）董事會主席楊國強為

今年全國兩會帶來了一份《關於加快應用智能建造產品技術、助力「雙碳」目標、推動建築業高

質量發展的提案》。

為進一步鞏固創新發展成果，加快推動智能建造產品和技術的應用推廣，楊國強建議，第一

，大力支持建築機器人及智能施工設備推廣應用。第二，加快建立和完善智能建造創新監管機制

與評定體系。第三，加快建立智能建造相關標準體系。（ｊｔ）

