【俄烏開戰】美媒稱中國對俄羅斯軍事計劃事先了解，中方斥卑劣

《經濟通通訊社４日專訊》據《紐約時報》周三（３日）引述拜登政府官員和一名歐洲官員

報道稱，中國高級官員在２月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭，顯

示中國高級官員在俄羅斯上周入侵烏克蘭之前，就在一定程度上了解俄羅斯的計劃或意圖。

在北京，外交部新聞發言人汪文斌昨日（３日）回應稱有關報道純屬虛假信息，並認為這種

轉移視線甩鍋推責的言論十分卑劣。他表示，烏克蘭問題演變到今天的這種局面，來龍去脈是很

清楚的。希望危機的始作俑者好好反思一下，他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起

應盡責任，為緩和局勢解決問題，拿出實際行動，而不是嫁禍於人。

烏克蘭局勢今年１月下旬起趨緊，在北京冬奧會開幕倒計時１０天之際，聯合國秘書長古特

雷斯曾發表書面講話，呼籲各國在北京冬奧會期間遵守休戰協議。在北京，外交部發言人趙立堅

回應表示，中方歡迎並堅定支持聯合國秘書長古特雷斯發表的書面講話。

俄羅斯總統普京是為數不多的出席北京冬奧會開幕式的大國元首。在北京冬奧於２月２０日

閉幕之後的一日，即２月２１日，普京即簽署命令，承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的獨立

地位，並打響入侵烏克蘭的戰爭。（ｗｌ）

