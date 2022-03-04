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04/03/2022 09:25

【俄烏開戰】美媒稱中國對俄羅斯軍事計劃事先了解，中方斥卑劣

　　《經濟通通訊社４日專訊》據《紐約時報》周三（３日）引述拜登政府官員和一名歐洲官員
報道稱，中國高級官員在２月初告訴俄羅斯高級官員，不要在北京冬奧會結束前入侵烏克蘭，顯
示中國高級官員在俄羅斯上周入侵烏克蘭之前，就在一定程度上了解俄羅斯的計劃或意圖。
　　在北京，外交部新聞發言人汪文斌昨日（３日）回應稱有關報道純屬虛假信息，並認為這種
轉移視線甩鍋推責的言論十分卑劣。他表示，烏克蘭問題演變到今天的這種局面，來龍去脈是很
清楚的。希望危機的始作俑者好好反思一下，他們在烏克蘭危機當中所扮演的角色，切實承擔起
應盡責任，為緩和局勢解決問題，拿出實際行動，而不是嫁禍於人。
　　烏克蘭局勢今年１月下旬起趨緊，在北京冬奧會開幕倒計時１０天之際，聯合國秘書長古特
雷斯曾發表書面講話，呼籲各國在北京冬奧會期間遵守休戰協議。在北京，外交部發言人趙立堅
回應表示，中方歡迎並堅定支持聯合國秘書長古特雷斯發表的書面講話。
　　俄羅斯總統普京是為數不多的出席北京冬奧會開幕式的大國元首。在北京冬奧於２月２０日
閉幕之後的一日，即２月２１日，普京即簽署命令，承認烏克蘭東部頓涅茨克和盧甘斯克的獨立
地位，並打響入侵烏克蘭的戰爭。（ｗｌ）

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