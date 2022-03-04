《神州縱橫－凌昆》中國面臨基建投資盛宴

《神州縱橫》隨著國內外政經形勢急變，對中國能否保增長的關注升溫。在這情況下要推動

投資拉增長的需要也更為迫切，幸好中國正面臨新一場投資威宴，問題只是能否把握時機，故政

府尤應發揮領導作用。



＊鐵路核電投資潛力大＊



機遇不少來自各類基本，包括鐵路等熟知領域。前文已談到西部仍有許多建設傳統鐵路的空

間，在此之外還有更多的機遇：（一）原有線路升級。最佳例子是成昆線的電氣化複線計劃，逾

千公里的改造明年完成，時速將由初期的４０公里提高到１６０公里，效能大增。（二）完善高

鐵布網。在基本網絡建成後還有一些缺口待補充。例如京深高鐵的贛州深圳段（約４００公里）

剛建成，有利加強大灣區與內陸聯繫。（三）建設高鐵２﹒０，即時速６００公里的磁浮網絡。

現時必須加快建成試驗線和開展全國布網的初步工作，之後將迎來１０萬億級的大投資計劃。由

此衍生的配套投資更難以計量，包括巨大的建造製造出口潛力。在鐵路外另一個潛力無比的投資

領域是核電。繼去年的首台後今年初次台「華龍一號」，中國的第三代核電站又併網發電。此外

去年巴基斯坦的首台亦已啟用，且應是全球首座在中國之外的三代站。「華龍一號」每台有

１１６萬千瓦能力，年發電量可達１００億度，減少標煤用量３１２萬噸減排二氧化碳８１６萬

噸，其成功開發迎來了中國核電大發展時代。這在「雙碳」目標壓力下尤為關鍵而機遇更佳，而

出口潛力更幾近無限，因為中國的三代站並無競爭對手。據報阿根廷亦有意引進，而英國當局最

近更批准了「華龍」在英使用。顯然中國應趁機公布本國核電大擴建計劃，和向海外尤其新興經

濟陣營推銷核電站合約。



＊「東數西算」成新趨勢＊



鐵路及能源還算是傳統基建領域，新基建所包括的則每是之前未有者。在這方面ＩＴ領域便

有很多案例，如數據中心等便是發展數字經濟及智能社會所必須基礎設施。最近還出現了一個新

構思新趨勢，被稱為「東數西算」，類似過去的「西電東送」，「西油東輸」等橫跨東中西各大

區的項目。「數」者數據也，東部經濟發達人口密集，產生了大量數據，但處理數據包括儲存分

析和用於運算等，每要佔用許多電力、人力及土地，在東部成本不菲，如放在西部則可享有成本

優勢。這便是「東數西算」的經濟基礎，其東西互利互補的原理與「西電東送」等項目無異。這

涉及數千億級的投資，既可助東部降成本又可助西部發展。由於市場及技術俱備，故預計可很快

展開並見到成效。但無論是鐵路能源或ＩＴ項目，都會把中國發展及其經濟實力、國際競爭力提

高至新階段，更不用說可助解決當前的投資偏弱問題。《資深評論員 凌昆》



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