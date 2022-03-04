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04/03/2022 13:00

《神州縱橫－凌昆》中國面臨基建投資盛宴

　　《神州縱橫》隨著國內外政經形勢急變，對中國能否保增長的關注升溫。在這情況下要推動
投資拉增長的需要也更為迫切，幸好中國正面臨新一場投資威宴，問題只是能否把握時機，故政
府尤應發揮領導作用。
　
＊鐵路核電投資潛力大＊
　
　　機遇不少來自各類基本，包括鐵路等熟知領域。前文已談到西部仍有許多建設傳統鐵路的空
間，在此之外還有更多的機遇：（一）原有線路升級。最佳例子是成昆線的電氣化複線計劃，逾
千公里的改造明年完成，時速將由初期的４０公里提高到１６０公里，效能大增。（二）完善高
鐵布網。在基本網絡建成後還有一些缺口待補充。例如京深高鐵的贛州深圳段（約４００公里）
剛建成，有利加強大灣區與內陸聯繫。（三）建設高鐵２﹒０，即時速６００公里的磁浮網絡。
現時必須加快建成試驗線和開展全國布網的初步工作，之後將迎來１０萬億級的大投資計劃。由
此衍生的配套投資更難以計量，包括巨大的建造製造出口潛力。在鐵路外另一個潛力無比的投資
領域是核電。繼去年的首台後今年初次台「華龍一號」，中國的第三代核電站又併網發電。此外
去年巴基斯坦的首台亦已啟用，且應是全球首座在中國之外的三代站。「華龍一號」每台有
１１６萬千瓦能力，年發電量可達１００億度，減少標煤用量３１２萬噸減排二氧化碳８１６萬
噸，其成功開發迎來了中國核電大發展時代。這在「雙碳」目標壓力下尤為關鍵而機遇更佳，而
出口潛力更幾近無限，因為中國的三代站並無競爭對手。據報阿根廷亦有意引進，而英國當局最
近更批准了「華龍」在英使用。顯然中國應趁機公布本國核電大擴建計劃，和向海外尤其新興經
濟陣營推銷核電站合約。
　
＊「東數西算」成新趨勢＊
　
　　鐵路及能源還算是傳統基建領域，新基建所包括的則每是之前未有者。在這方面ＩＴ領域便
有很多案例，如數據中心等便是發展數字經濟及智能社會所必須基礎設施。最近還出現了一個新
構思新趨勢，被稱為「東數西算」，類似過去的「西電東送」，「西油東輸」等橫跨東中西各大
區的項目。「數」者數據也，東部經濟發達人口密集，產生了大量數據，但處理數據包括儲存分
析和用於運算等，每要佔用許多電力、人力及土地，在東部成本不菲，如放在西部則可享有成本
優勢。這便是「東數西算」的經濟基礎，其東西互利互補的原理與「西電東送」等項目無異。這
涉及數千億級的投資，既可助東部降成本又可助西部發展。由於市場及技術俱備，故預計可很快
展開並見到成效。但無論是鐵路能源或ＩＴ項目，都會把中國發展及其經濟實力、國際競爭力提
高至新階段，更不用說可助解決當前的投資偏弱問題。《資深評論員　凌昆》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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