【人行操作】人行再加碼收水２９００億，本周累計收水４３００億

《經濟通通訊社４日專訊》進入３月，人行持續收水，本周共累計收水４３００億元（人民

幣．下同）。

人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展１００億元７天期逆回購操作，

中標利率持平２﹒１％。公開市場今有３０００億元逆回購到期，即今日淨回籠２９００億元。

本周有８１００億元７天期逆回購到期，人行在周一進行３０００億元逆回購，放水

２９００億元後，其後四天均淨回籠，累計全周收水４３００億。（ｃａ）

