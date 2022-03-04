《經濟通通訊社４日專訊》進入３月，人行持續收水，本周共累計收水４３００億元（人民
幣．下同）。
人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展１００億元７天期逆回購操作，
中標利率持平２﹒１％。公開市場今有３０００億元逆回購到期，即今日淨回籠２９００億元。
本周有８１００億元７天期逆回購到期，人行在周一進行３０００億元逆回購，放水
２９００億元後，其後四天均淨回籠，累計全周收水４３００億。（ｃａ）
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04/03/2022 09:26
【人行操作】人行再加碼收水２９００億，本周累計收水４３００億
《經濟通通訊社４日專訊》進入３月，人行持續收水，本周共累計收水４３００億元（人民
幣．下同）。
人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日開展１００億元７天期逆回購操作，
中標利率持平２﹒１％。公開市場今有３０００億元逆回購到期，即今日淨回籠２９００億元。
本周有８１００億元７天期逆回購到期，人行在周一進行３０００億元逆回購，放水
２９００億元後，其後四天均淨回籠，累計全周收水４３００億。（ｃａ）
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