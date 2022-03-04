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04/03/2022 13:20

【ＦＯＣＵＳ】「核恐怖主義」暫虛驚，鮑叔被逼沃克爾上身？

　　【ＦＯＣＵＳ】俄烏開戰進入第９天。位於烏克蘭中東部的扎波羅熱
（Ｚａｐｏｒｉｚｈｚｈｉａ）的歐洲最大核電站，周五（９日）凌晨（本港時間．下同）據報
外圍因俄軍坦克炮擊而起火，烏克蘭總統澤連斯基呼籲「歐洲覺醒」。
　　竭力斡旋的法國總統馬克龍周五（９日）凌晨透露，普京拒絕停止對烏克蘭的攻擊；大宗商
品價格高處不勝寒，聯儲主席鮑威爾堅持３月加息以２５基點起步，但就預告將不惜一切控制通
脹。

＊核電站遭炮擊，烏總統籲「歐洲覺醒」＊

　　面對國內經濟逼近摧枯拉朽式崩盤，摩通預計俄羅斯ＧＤＰ恐在第二季收縮３５％之劇，堅
稱軍事
行動「正在按計劃進行」的「北極熊」普京，似亟需速戰速決。
　　繼俄軍聲稱佔領位於黑海咽喉的烏克蘭造船中心赫爾松（Ｋｈｅｒｓｏｎ），並繼續向西直
指敖德薩（Ｏｄｅｓｓａ）之際，烏克蘭外長Ｄｍｙｔｒｏ　Ｋｕｌｅｂａ周五指控，俄羅斯軍
隊「從四面八方向扎波羅熱核電站開火……如果爆炸，危害將是切爾諾貝利的１０倍。」擁有６
座機組的扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，提供烏克蘭２５％的電力，目前有１個機組正在
運行中。
　　烏克蘭總統澤連斯基疾呼，「歐洲現在必須覺醒……恐怖國家在人類歷史上第一次實施核恐
怖主義……烏克蘭有１５個核裝置，如果發生爆炸，將是我們所有人的終結，歐洲的終結。」消

觸發道指期貨一度挫逾５００點，美元指數突破９８關口。最新消息指，起火範圍實際為核電站
外圍的培訓大樓，目前火勢已撲滅，烏克蘭能源部長確認，設施附近的輻射讀數未見升高。但事
件似預示，法國總統馬克龍暗示的「最壞情況未到」恐隨時一語成讖。

＊油價或未見頂，聯儲未排除更激進加息＊

　　俄烏戰事或續惡化，早前因伊核協議在望而回吐的布油期貨重上１１０美元；儘管美國暫時
將能源制裁排除在外，但業界自行抵制俄羅斯石油潮似已開始，俄羅斯油企
Ｓｕｒｇｕｔｎｅｆｔｅｇａｓ以創紀錄折扣出售烏拉爾原油已連續三天乏人問津。加上全球兩
大航運集團馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）及地中海航運（ＭＳＣ）宣布暫停往返俄羅斯的貨運訂單，
摩通就測算，倘若對俄羅斯的石油交易全年中斷，布油價格年底或達１８５美元。
　　油價似未見頂，早前錄逾１０年新高的小麥、玉米價格周五再分別升逾６﹒６％、２﹒６％
；對此，聯
儲主席鮑威爾周四（３日）在國會作證時直認，目前尚不清楚俄烏戰爭的最終影響如何，但粗略
推算，如油價從１２月底的每桶約７５美元升至最新約１１０美元的漲勢持續，或推升整體通脹
率近０﹒９個百分點。
　　他重申將在下周的議息會議上支持加息以２５基點起步，但如果通脹沒有緩解，「那麼我們

備在一次或幾次會議上加息超過這個幅度。」鮑叔有無勇氣複製當年沃克爾時刻？面對議員「你
準備好採取一切措施來控制通貨膨脹了嗎？」他的回答是，「Ｉ　ｈｏｐｅ　ｈｉｓｔｏｒｙ　
ｗｉｌｌ　ｒｅｃｏｒｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ａｎｓｗｅｒ　ｔｏ　ｙｏｕｒ　
ｑｕｅｓｔｉｏｎ　ｉｓ　ＹＥＳ。」

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