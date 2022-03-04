【ＦＯＣＵＳ】「核恐怖主義」暫虛驚，鮑叔被逼沃克爾上身？

【ＦＯＣＵＳ】俄烏開戰進入第９天。位於烏克蘭中東部的扎波羅熱

（Ｚａｐｏｒｉｚｈｚｈｉａ）的歐洲最大核電站，周五（９日）凌晨（本港時間．下同）據報

外圍因俄軍坦克炮擊而起火，烏克蘭總統澤連斯基呼籲「歐洲覺醒」。

竭力斡旋的法國總統馬克龍周五（９日）凌晨透露，普京拒絕停止對烏克蘭的攻擊；大宗商

品價格高處不勝寒，聯儲主席鮑威爾堅持３月加息以２５基點起步，但就預告將不惜一切控制通

脹。



＊核電站遭炮擊，烏總統籲「歐洲覺醒」＊



面對國內經濟逼近摧枯拉朽式崩盤，摩通預計俄羅斯ＧＤＰ恐在第二季收縮３５％之劇，堅

稱軍事

行動「正在按計劃進行」的「北極熊」普京，似亟需速戰速決。

繼俄軍聲稱佔領位於黑海咽喉的烏克蘭造船中心赫爾松（Ｋｈｅｒｓｏｎ），並繼續向西直

指敖德薩（Ｏｄｅｓｓａ）之際，烏克蘭外長Ｄｍｙｔｒｏ Ｋｕｌｅｂａ周五指控，俄羅斯軍

隊「從四面八方向扎波羅熱核電站開火……如果爆炸，危害將是切爾諾貝利的１０倍。」擁有６

座機組的扎波羅熱核電站是歐洲最大的核電站，提供烏克蘭２５％的電力，目前有１個機組正在

運行中。

烏克蘭總統澤連斯基疾呼，「歐洲現在必須覺醒……恐怖國家在人類歷史上第一次實施核恐

怖主義……烏克蘭有１５個核裝置，如果發生爆炸，將是我們所有人的終結，歐洲的終結。」消

息

觸發道指期貨一度挫逾５００點，美元指數突破９８關口。最新消息指，起火範圍實際為核電站

外圍的培訓大樓，目前火勢已撲滅，烏克蘭能源部長確認，設施附近的輻射讀數未見升高。但事

件似預示，法國總統馬克龍暗示的「最壞情況未到」恐隨時一語成讖。



＊油價或未見頂，聯儲未排除更激進加息＊



俄烏戰事或續惡化，早前因伊核協議在望而回吐的布油期貨重上１１０美元；儘管美國暫時

將能源制裁排除在外，但業界自行抵制俄羅斯石油潮似已開始，俄羅斯油企

Ｓｕｒｇｕｔｎｅｆｔｅｇａｓ以創紀錄折扣出售烏拉爾原油已連續三天乏人問津。加上全球兩

大航運集團馬士基（Ｍａｅｒｓｋ）及地中海航運（ＭＳＣ）宣布暫停往返俄羅斯的貨運訂單，

摩通就測算，倘若對俄羅斯的石油交易全年中斷，布油價格年底或達１８５美元。

油價似未見頂，早前錄逾１０年新高的小麥、玉米價格周五再分別升逾６﹒６％、２﹒６％

；對此，聯

儲主席鮑威爾周四（３日）在國會作證時直認，目前尚不清楚俄烏戰爭的最終影響如何，但粗略

推算，如油價從１２月底的每桶約７５美元升至最新約１１０美元的漲勢持續，或推升整體通脹

率近０﹒９個百分點。

他重申將在下周的議息會議上支持加息以２５基點起步，但如果通脹沒有緩解，「那麼我們

準

備在一次或幾次會議上加息超過這個幅度。」鮑叔有無勇氣複製當年沃克爾時刻？面對議員「你

準備好採取一切措施來控制通貨膨脹了嗎？」他的回答是，「Ｉ ｈｏｐｅ ｈｉｓｔｏｒｙ

ｗｉｌｌ ｒｅｃｏｒｄ ｔｈａｔ ｔｈｅ ａｎｓｗｅｒ ｔｏ ｙｏｕｒ

ｑｕｅｓｔｉｏｎ ｉｓ ＹＥＳ。」

