《ＥＴＦ透視－張子銘》ＥＳＧ投資策略

《ＥＴＦ透視》近年，ＥＳＧ（環境、社會及管治）可持續發展理念興起，越來越多投資者

開始將非財務因素納入分析和投資的過程中，在追求具競爭力回報的同時，也致力於為社會和地

球帶來正面影響。

環境因素主要考慮企業活動對自然資源的保護和對氣候變化的影響；社會因素考慮企業的社

會責任，如員工管理和福利、產品安全性等；而管治因素則考慮公司的董事會和股權機構、企業

風險管理方面的表現等。

聯合國環境規劃署１９９２年發出金融倡議，希望金融機構把環境、社會和管治因素納入決

策過程；２００６ 年成立聯合國社會責任投資原則。除了該投資原則，指導ＥＳＧ投資策略的

框架還包括環境規劃署金融行動（ＵＮＥＰ－ＦＩ）、可持續發展會計準則委員會（ＳＡＳＢ）

的可持續會計準則等。



＊ＥＳＧ投資方法＊



ＥＳＧ投資主要包括以下幾種投資策略，即剔除法、正面篩選法、可持續主題法、整合法、

積極股東法，以及影響力投資。這幾種方法可以單獨使用，也可以綜合運用。

剔除法是在選擇投資行業時，直接剔除不符合投資者價值觀的行業，如博彩、煙草、爭議性

武器公司；整合法則是指將風險和機會納入傳統財務分析和決策，將ＥＳＧ的理念貫穿整個投資

過程。

上述方法中最為廣泛使用的是整合法，涉及資產管理規模達到２５﹒２萬億美元；其次為剔

除法的１５﹒９萬億美元和積極股東法的１０﹒５萬億美元。

我們認為，ＥＳＧ投資理念在全球氣候問題日益嚴重、投資者社會責任逐漸增強的過程中，

將帶來豐富的投資機會。

《未來資產董事及ＥＴＦ投資策略師 張子銘》



資料來源：

聯合國，２０２１年。

中國證券投資基金業協會，２０２０年７月。

全球可持續投資聯盟，２０２１年。



＊所有投資均涉及風險。預測、過去的信息和估計具有某些固有的局限性。有關金融市場趨勢或

投資組合策略的陳述是根據當前的市場狀況而定，該狀況可能會發生波動。不能保證這些觀點適

合所有投資者，並且每個投資者都應評估其長期投資能力，尤其是在市場波動的時期。展望和策

略如有更改，恕不另行通知。



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