【香港政情】莊因東升任法援署署長，３月１５日起生效

《經濟通通訊社４日專訊》政府今日（４日）宣布，現任法律援助署副署長莊因東將於３月

１５日出任法律援助署署長，接替將展開退休前休假的鄺寶昌。

對於莊因東的任命，公務員事務局局長聶德權表示，莊因東在法律援助服務方面擁有豐富的

專業知識和經驗，並具備出色的領導和管理才能，深信他定能帶領法律援助署繼續為市民提供優

質服務。

聶德權亦衷心祝願鄺寶昌退休後生活充實和愉快。（ｃｌ）

