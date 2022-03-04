【新冠肺炎】全港社區抗疫連線：５萬盒連花清瘟膠囊已派完

《經濟通通訊社４日專訊》「全港社區抗疫連線」將向市民派發由中央提供的５萬盒「連花
清瘟膠囊」，中午起開放網上登記，但系統未開放，就因為有大量市民湧入而超出負荷，不少人
反映未能登入。團體表示，現時收到的登記申請已經超額，指下午３時半之後登記的申請，將列
為無效。
團體將盡快核對資料，以先到先得方式，向首２﹒５萬名合資格的登記人士，每人發放兩盒
２４粒裝的港版「連花清瘟膠囊」。（ｃｌ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話04/03/2022
俄烏戰火未停納指急跌 港科技股急插阿里失紅底
|FOCUS04/03/2022
【FOCUS】「核恐怖主義」暫虛驚 鮑叔被逼沃克爾上身？
|大行報告04/03/2022
【大行炒D乜】再有大行調低申洲目標價 click入嚟睇下！
|開市Good Morning04/03/2022
潘鐵珊：恒指或穿兩萬關 比亞迪220失守宜急撤！
|中國故事03/03/2022
《神州經脈》財新服務業PMI顯著回落 連日收水滬指三千五不穩
|財經熱話03/03/2022
鮑威爾預告加息四分一厘 匯控渣打終止跌勢急彈
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰