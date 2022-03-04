【新冠肺炎】全港社區抗疫連線：５萬盒連花清瘟膠囊已派完

《經濟通通訊社４日專訊》「全港社區抗疫連線」將向市民派發由中央提供的５萬盒「連花

清瘟膠囊」，中午起開放網上登記，但系統未開放，就因為有大量市民湧入而超出負荷，不少人

反映未能登入。團體表示，現時收到的登記申請已經超額，指下午３時半之後登記的申請，將列

為無效。

團體將盡快核對資料，以先到先得方式，向首２﹒５萬名合資格的登記人士，每人發放兩盒

２４粒裝的港版「連花清瘟膠囊」。（ｃｌ）

