恒安國際（０１０４４）發短期融資券，籌２０億人幣

《經濟通通訊社４日專訊》恒安國際（０１０４４）公布，昨天已發行短期融資券，集資共
２０億元人民幣，所得款項擬用作補充營運資金及償還部分境內子公司的銀行貸款。
該集團指，分別完成發行兩期本金額各為１０億元人民幣的短融，票面利率定為每年
２﹒５％，各為期１８０日，而緊隨完成後，其餘已核准但未發行之短融金額為１０億元人民幣
。（ｗｈ）
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