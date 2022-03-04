澳優乳業（０１７１７）獲要約人伊利持股近５３％，收購成無條件

《經濟通通訊社４日專訊》澳優乳業（０１７１７）公布，有關伊利股份全資實益擁有的香

港金港商貿作為要約人所提強制性有條件現金要約，昨日已接獲有關合共約３﹒３２億股要約股

份的有效接納；佔約１８﹒３８％股權，令要約方持約５２﹒７％股權。

該集團指，要約人尚未收到購股權要約之有效接納，而要約在所有方面成為無條件。要約將

維持可供接納直至本月１７日。（ｗｈ）

