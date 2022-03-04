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04/03/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨買入１７﹒５億人幣，買中海油沽舜宇

　　《經濟通通訊社４日專訊》昨日（３日）恒指高開９０點，報２２４３４點。最高升１９９
點報２２５４３點，最低升３４點報２２３７８點。恒指收報２２４６７點，升１２３點或
０﹒５５％。
　　按額度計算，北水全日淨買入１７﹒５億元人民幣，減少４５％。北水淨買入最多的個股依
次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最
多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。
　　主板成交１１５６﹒１５億元增加０﹒８％。其中港股通成交３００﹒９億元，佔總成交
２６％。

＊油價續大幅上漲＊

　　各國對俄羅斯實施金融制裁，並撤出石油投資項目。油價周三（２日）續大幅上漲。布蘭特
原油升至每桶１１２﹒９３美元，上漲７﹒９６美元，漲幅達７﹒６％。紐約期油亦漲７﹒１９
美元或７％，至每桶１１０﹒６０美元。
　　中國海洋石油升２﹒７％報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌１﹒０９％
報４１８﹒８元，北水淨買入５億元；美團跌１﹒２５％報１７４﹒２元，北水淨買入２﹒９億
元。
　　舜宇光學科技跌１﹒８７％報１６３元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車跌１０﹒９％報
１３﹒９元，北水淨賣出２﹒６億元；快手跌１﹒１８％報７９﹒９元，北水淨賣出１﹒５億元


　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒７３
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　４﹒９６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　２﹒９４
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　　１﹒０９
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　０﹒８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技　（０２３８２）　　　　　－３﹒６０
　　長城汽車　　　（０２３３３）　　　　　－２﹒６２
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－１﹒５０
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　－１﹒３４
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　－０﹒５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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