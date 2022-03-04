【北水炒Ｄ乜】淨買入１７﹒５億人幣，買中海油沽舜宇

《經濟通通訊社４日專訊》昨日（３日）恒指高開９０點，報２２４３４點。最高升１９９

點報２２５４３點，最低升３４點報２２３７８點。恒指收報２２４６７點，升１２３點或

０﹒５５％。

按額度計算，北水全日淨買入１７﹒５億元人民幣，減少４５％。北水淨買入最多的個股依

次是中國海洋石油（００８８３）、騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）；淨賣出最

多的依次是舜宇光學科技（０２３８２）、長城汽車（０２３３３）、快手（０１０２４）。

主板成交１１５６﹒１５億元增加０﹒８％。其中港股通成交３００﹒９億元，佔總成交

２６％。



＊油價續大幅上漲＊



各國對俄羅斯實施金融制裁，並撤出石油投資項目。油價周三（２日）續大幅上漲。布蘭特

原油升至每桶１１２﹒９３美元，上漲７﹒９６美元，漲幅達７﹒６％。紐約期油亦漲７﹒１９

美元或７％，至每桶１１０﹒６０美元。

中國海洋石油升２﹒７％報１０﹒６４元，北水淨買入５﹒７億元；騰訊控股跌１﹒０９％

報４１８﹒８元，北水淨買入５億元；美團跌１﹒２５％報１７４﹒２元，北水淨買入２﹒９億

元。

舜宇光學科技跌１﹒８７％報１６３元，北水淨賣出３﹒６億元；長城汽車跌１０﹒９％報

１３﹒９元，北水淨賣出２﹒６億元；快手跌１﹒１８％報７９﹒９元，北水淨賣出１﹒５億元

。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒７３

騰訊控股 （００７００） ４﹒９６

美團 （０３６９０） ２﹒９４

中國神華 （０１０８８） １﹒０９

藥明生物 （０２２６９） ０﹒８３

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒６０

長城汽車 （０２３３３） －２﹒６２

快手 （０１０２４） －１﹒５０

兗礦能源 （０１１７１） －１﹒３４

香港交易所 （００３８８） －０﹒５２

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