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即市新聞

04/03/2022 19:12

《日入而息》１月零售額升４﹒１％勝預期，東亞向友邦售藍十字

　　　　　　　　　　　　　　　　　　《今天重點》
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本港１月的零售業總銷貨價值的臨時估計為３３９億元，按年上升４﹒１％，勝預期，升幅為去
年７月以來最低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
東亞銀行（０００２３）宣布向友邦控股香港出售藍十字全部已發行股本，全資附屬Ｂｌｕｅ　
Ｃａｒｅ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ亦向友邦控股香港出售佔Ｂｌｕｅ　Ｃａｒｅ　８０％股權，並訂
立藍十字分銷協議，應支付總代價約為現金２﹒７８億美元（相當於２１﹒６８億港元），東亞
預計將因此錄得約１５﹒３４億港元盈利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
摩根士丹利下調恒指今年的下限預測，由先前的２１０００點，下調至１９５００點，預計第一
季餘下時間，市場走勢仍會向淡，之後始能逐漸出現可持續的復甦。但大摩強調，出現跌至下限
的機會，約為２０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒１０點，創５０周（即２０２１年３月後）新低，按周
跌１﹒４７％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美國國會及行政當局中國委員會（ＣＥＣＣ），周一致函匯控（００００５）行政總裁祈耀年，
要求集團解釋其凍結香港民運人士帳戶的行動，這些行動可能使匯控受到美國法律的嚴厲制裁。
信中還要求匯豐解釋其行動的理由，並說明這些行動是應香港當局還是中國官員的要求採取　　
外電引述消息人士報道，麥格理及ＫＫＲ牽頭的財團正在洽購由長實集團（０１１１３）、長江
基建（０１０３８）及電能實業（００００６）共同持有的英國電力資產ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎ
ｅｔｗｏｒｋ。據報今次交易對ＵＫ　Ｐｏｗｅｒ　Ｎｅｔｗｏｒｋｓ的估值可能高達１５０億
英鎊（折合約１５６０億港元），雙方有可能會在未來數周內達成協議　　　　　　　　　　　
百佳和屈臣氏即日起對部分產品及藥物實施限購。百佳表示，各類食品和日用品供應仍然穩定，
但為讓更多市民可以購買，即日起對部分產品實施限購，包米、罐頭食品、麵食、盒裝雞蛋、廁
紙及藥品，每類每次最多買５件。屈臣氏的止痛退燒及傷風感冒產品，亦是每類每次最多買５件
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　　　　　　　　　　　　　《即日市況》
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　　恒指低收５６２點報２１９０５，科指跌２１９點報４７３７
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《深滬股市》　
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滬綜指收跌０﹒９６％周跌０﹒４％，關注兩會召開　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　《美元匯價》
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　　聯儲後續加大收緊貨幣政策機會大，美元續強
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
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利福（０１２１２）全年盈轉虧１３﹒１億元，不派息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
信達國際（００１１１）去年純利減少３１％，派息２仙　　　　　　　　　　　　　　　　　
彩星集團（００６３５）去年虧損收窄至４９４３萬元　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
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科技探索（０１１３７）２月ＧＭＶ８﹒５４億元，按年增８７％　　　　　　　　　　　　　
松齡護老（０１９８９）接獲股東劉智遠通知已售２﹒６８％股權　　　　　　　　　　　　　
莊士國際（００３６７）召股東大會，同意買賣已發行股本及相關協議　　　　　　　　　　　
京基金融（０１４６８）延遲收購目標公司股權的交易最後截止日期　　　　　　　　　　　　
和黃醫藥（０００１３）料５年內收支平衡，冀索凡替尼今年獲批海外上市　　　　　　　　　
阿里巴巴（０９９８８）廣東公司註冊資本急增３４倍至３５億元人民幣　　　　　　　　　　
傳微醫研ＳＰＡＣ方式來港上市　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
中電（００００２）再推「中小企延繳電費計劃」，可延期兩個月繳付最多３期電費　　　　　
傳長實（０１１１３）、長建（０１０３８）及電能（００００６）洽售英國電力資產，涉逾１
５００億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
據報字節跳動加碼佈局ＶＲ領域，抖音多個內容負責人轉崗Ｐｉｃｏ　　　　　　　　　　　　
據報建行（００９３９）現任行長王江將赴光大集團擔任董事長　　　　　　　　　　　　　　
美國議員要求匯控（００００５）解釋針對香港民運人士及美國公民帳戶之限制　　　　　　　
美團（０３６９０）優選、買菜、快驢設立統一職能中台，減少資源重複浪費　　　　　　　　
長和（００００１）獲批出售英國發射塔資產，涉３２４億元　　　　　　　　　　　　　　　
中國海外（００６８８）２月合約銷售按年跌５４％至１０８億元人民幣　　　　　　　　　　
先健科技（０１３０２）附屬以５０００萬元認購交通銀行保本結構性存款　　　　　　　　　
中國海外宏洋（０００８１）２月合約銷售額按年跌２８﹒２％至２２﹒３億元人民幣　　　　
東亞銀行（０００２３）出售藍十字等權益，共涉２﹒７８億美元　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　中國金茂（００８１７）２月簽約銷售按年跌６５％至７０億
　　元人民幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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李書福退出吉利汽車集團公司董事職位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
富力地產（０２７７７）２月銷售收入按年跌５０％至４５﹒１億元人民幣　　　　　　　　　
景瑞控股（０１８６２）２月合約銷售按年跌４５％至５﹒８億人幣　　　　　　　　　　　　
上坤地產（０６９００）首兩月合約銷售按年跌５１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美的置業（０３９９０）首２個月合同銷售金額跌３８﹒７％　　　　　　　　　　　　　　　
陽光１００中國（０２６０８）２月實現合同銷售額按年跌８９﹒５％　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《中國要聞》　
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微博將展示特定用戶地理位置，限制俄烏局勢不實消息　　　　　　　　　　　　　　　　　　
國資委表示引導國企圍繞國安等重大任務把準戰略方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　
宜家在內地首次關閉線下門店，開業僅不足三年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
內地進一步實施小微企業「六稅兩費」減免　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
大商所調增多項大宗商品手續費標準及交易保證金水平　　　　　　　　　　　　　　　　　　
銀保監開４罰單，中美聯泰被罰１２２萬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
人行再加碼收水２９００億，本周累計收水４３００億　　　　　　　　　　　　　　　　　　
天津市副市長康義出任國家統計局局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
鄭州推重磅樓市寬鬆政策後，內媒指二手市場量價齊升　　　　　　　　　　　　　　　　　　
重慶將為保障性租賃住房融資超８００億元人幣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
山東德州下調購房首付比至２０％，昆明利率同步降低　　　　　　　　　　　　　　　　　　
華夏幸福集中開工近８０個住宅項目，現價仍跌近１％　　　　　　　　　　　　　　　　　　
傳名爵印度擬籌資發展電動車，上汽持股或被稀釋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
海外最大中國股票基金１月減倉寧德時代超過１０％　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
豬價過低政府出手，研究出台臨時補貼救助措施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
稀土價格居高不下，監管約談中國稀土集團等重點企業　　　　　　　　　　　　　　　　　　
三亞房協表示中小民營房企拿地意願不強，資金壓力大　　　　　　　　　　　　　　　　　　
供應鏈逐步修復，機構料１－２月中國進出口增速放緩　　　　　　　　　　　　　　　　　　
九部門表示「十四五」末西部地區科技創新能力顯著提升　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《寶島快訊》　
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台股收跌１﹒１％，報１７７３６點　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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莊因東升任法援署署長，３月１５日起生效　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１月本港零售業總銷貨價值升４﹒１％，勝預期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
深股通額度全日用近２４億元，外資結束連續兩日淨流出；滬股通額度全日用１９億元，陸股通
流入近５億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
總商會表示移民潮致人才流失，３８％受訪企業受較負面影響　　　　　　　　　　　　　　　
朱敏健再獲委任為平機會主席，任期兩年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
陳重義、陳嘉賢和馮丹媚再獲委任為通訊局成員，為期兩年　　　　　　　　　　　　　　　　
香港將落實《民商事判決互認安排》及《與仲裁結果有關收費架構》　　　　　　　　　　　　
中原ＣＣＬ按周跌１﹒４７％，創５０周新低　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全球十家會計組織簽行動綱領，籲業界支持扭轉環境危機　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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中國牽頭的亞洲基礎設施投資銀行暫停與俄相關活動　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
施羅德投資表示滯脹風險增經濟放緩，對商品黃金較有利　　　　　　　　　　　　　　　　　
普京首談陣亡俄軍，表示應增加撫卹金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
為避西方制裁，據報俄企爭相開設中國國有銀行帳戶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
烏克蘭指俄軍炮擊歐洲最大核電站　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
烏克蘭政府表示火災發生在核電站外，輻射未上升　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
烏國核電站遭炮擊，消息指行政樓及未運作反應堆起火　　　　　　　　　　　　　　　　　　
美媒稱中國對俄羅斯軍事計劃事先了解，中方斥卑劣　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
起火現場為核電站外訓練中心，俄烏兩軍曾激戰　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
俄軍佔領扎波羅熱核電站，火災已被撲滅　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法外貿銀行表示對中國經濟影響有限，間接影響或更廣泛　　　　　　　　　　　　　　　　　
莫斯科交易所休市至下周二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
金磚國家新開發銀行暫停與俄羅斯的業務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《兩會在即》　
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人大會議通過大會議程，審議香港選舉人大代表辦法等　　　　　　　　　　　　　　　　　　
全國人大五次會議明早開幕１１日閉幕，會期６天半　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
李彥宏籲打造全無人自動駕駛汽車載人運營政策先行區　　　　　　　　　　　　　　　　　　
碧桂園（０２００７）主席楊國強稱加快推廣應用智能建造產品和技術　　　　　　　　　　　
科大訊飛劉慶峰稱要調動年輕人願意、支持生育積極性　　　　　　　　　　　　　　　　　　
雷軍建議加快新能源汽車大功率快充基礎設施建設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　　　　《兩會焦點》　
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全國政協開幕，汪洋形容去年為黨和國家史上里程碑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
汪洋稱六中全會決議增凝聚力，堅定開創未來信心決心；把迎接中共二十大作為貫穿全年的重大
政治任務　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
匯豐王冬勝關注減碳：建議加快探索轉型金融產品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　《大國博弈》　
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　　傳美國未來幾個月將對華戰略產業啟動新３０１調查　　　　
　　張業遂稱中國反外國制裁法是防御，與單邊制裁有區別；中國
　　不存在「經濟脅迫」，冀歐盟客觀公正；將中國作戰略競爭對
　　手只會破壞中美互信合作　　　　　　　　　　　　　　　　
　　秦剛稱應把共同應對氣候變化作為中美合作標桿　　　　　　
　　外交部批日本考慮大幅加強防衛能力：要深刻反省歷史　　　
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　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　本港新增５２５２３宗確診，第五波累計３９萬宗個案　　　
　　醫管局已採購適數莫納皮拉韋，會視情況借予私家醫院；新增
　　１３６宗死亡個案，７３人住在院舍　　　　　　　　　　　
　　歐家榮稱第五波疫情仍在上升趨勢，並未到頂；衞生署在籌備
　　網上平台，料將有大批市民呈報　　　　　　　　　　　　　
　　教育局表示政府增設流動接種車，到校為學童接種疫苗　　　
　　聶德權稱明起縮短長者第３針預約，簡化到校打針流程　　　
　　上海新增３宗本地確診，嘉定區一地列為中風險地區　　　　
　　全國人大會議發言人：動態清零不是追求零感染　　　　　　
　　全國昨增本土確診６１宗，新增２３３宗輸入創新高　　　　
　　劉兆佳稱夏寶龍講話屬嚴厲督促，不滿港府防疫工作　　　　
　　劉宇隆稱長者感染都可以打針，院舍指爆疫情況嚴峻　　　　
　　勞資關係科葵涌辦事處一名職員確診，今日暫停服務　　　　
　　南韓單日新增２６﹒７萬宗，政府仍決定放寬防疫措施　　　
　　夏寶龍稱特區負責官員要勇於擔當，抗疫工作漸見成效　　　
　　康文署取消原定下月起舉行的包山嘉年華２０２２　　　　　
　　張業遂稱國內企業研發ｍＲＮＡ疫苗取得積極進展　　　　　
　　港鐵車務因疫下人手緊張，今起調整８條鐵路線班次　　　　
　　百佳和屈臣氏對食品日用品和藥物實施限購　　　　　　　　
　　網傳上海將在閔行區建方艙醫院，官方否認　　　　　　　　
　　落馬洲河套區的援建隔離項目正全速推展　　　　　　　　　
　　政制及內地事務局副局長秘書確診，胡健民快測呈陰性　　　
　　食環署兩名工人樣本檢測呈陽性　　　　　　　　　　　　　
　　全港社區抗疫連線表示５萬盒連花清瘟膠囊已派完　　　　　
　　摩通向在港員工發放１８００元，以助應對疫情　　　　　　
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