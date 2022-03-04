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即市新聞

04/03/2022 10:18

《股林淘金－林家亨》中國環保市場持續成長，上實環境有值搏

　　《股林淘金》中國近年由於持續的城鎮化及核心市場的人均收入不斷上漲，令不少城市的基
建需要補強或建設。當中，衛生基建絕對是其中一環，尤其是經歷了兩年的抗疫後，國內衛生意
識提高，一個成熟完整的衛生基建對於任何突發情況都是非常重要。因此，中國環保財政支出持
續增長，反映出環保行業未來前景可觀。
　　成立於１９９６年的上海實業（００３６３）旗下的上海實業環境（００８０７）作為內地
其中一所營運污水處理、供水、污泥處理、固廢焚燒發電及其他環保相關領域的國家企業，相信
在未來能夠受到國策的支持而成長。上實環境污水處理業務分布湖北、寧夏、浙江、廣東、河南
、湖南等十餘個省份，專案覆蓋區域主要為市級、縣級及工業園區等，業務分布範圍廣泛。上實
環境的每日市政污水運營處理呢你為每日６１４萬噸，佔該市場３﹒４％的份額，在中國市政污
水處理行業中排名第三。除了污水處理外，上實環境在全國建立了再生水利用、供水、固廢發電
及污泥處理領域的行業價值鏈。
　　２０２１年上實環境總收入較去年度同期增加１６﹒２％至７２﹒７億元（人民幣．下同）
，股東應佔淨利潤達７﹒０６億元，按年增長１１﹒１％，同時，上實環境持有現金及現金等價
物共２７﹒９億元，財務處於穩健水準。建議投資者可以分階段吼低吸納，作中長線持有，宜設
止蝕價１０％。《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理　林家亨》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。
　

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