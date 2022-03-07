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即市新聞

07/03/2022 07:46

《日出而作》白宮考慮制裁俄羅斯原油出口，歐美股市齊跌

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　　　　　　　　　（點）　　　　　　（點）　　（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　紐約道瓊斯　　　　３３６１４﹒８０　跌　１７９﹒８６　０﹒５３
　　標普５００　　　　　４３２８﹒８７　跌　　３４﹒６２　０﹒７９
　　納斯達克　　　　　１３３１３﹒４４　跌　２２４﹒５０　１﹒６６
　　倫敦富時１００　　　６９８７﹒１４　跌　２５１﹒７１　３﹒４８
　　法蘭克福ＤＡＸ　　１３０９４﹒５４　跌　６０３﹒８６　４﹒４１
　　巴黎ＣＡＣ　４０　　６０６１﹒６６　跌　３１６﹒７１　４﹒９７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒９６，歐元兌美元
１﹒０８７４
　
　　　　　　　　　　　　《公司業績》　
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　ＲＥＦ（０１６３１）去年純利跌５３％，派末期息２０仙
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《公司資訊》　
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　開拓藥業（０９９３９）治療脫髮產品臨床試驗１６０受試者入組　　　
　　凱萊英（０６８２１）擬投資３０億人幣，上海建生物藥生產基地　　　
　　火幣科技（０１６１１）所持基金獲注７８００萬元，持股降至５０％　
　　高山企業（００６１６）收購元朗物業，免除貸款及轉讓債務　　　　　
　　信源企業（０１７４８）１６００萬美元售船舶後租回　　　　　　　　
　　鐵貨（０１０２９）非執董高丹調任執董兼副首席執行官　　　　　　　
　　三盛控股（０２１８３）涉２訴訟，遭索賠最少１４億人幣　　　　　　
　　亞洲聯網科技（００６７９）６１５８萬元投資九倉（００００４）票據
　　中國恒泰（０２０１１）主席兼執董莊衛東辭任，上周五生效　　　　　
　　聯洋智能（０１５６１）附屬夥內地網絡商出資拓數據應用　　　　　　
　　海福德（００４４２）首席財務總監周智禮辭任，黃騰接任　　　　　　
　　太古地產（０１９７２）７０億人幣合營西安綜合物業項目，佔７０％　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　　　　　《國企紅籌》　
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　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　申萬宏源（０６８０６）發公司債券，票面利率最高３﹒５％　　　　　
　　中國船舶租賃（０３８７７）執董兼總經理胡凱辭任，上周五起生效　　
　　洛陽鉬業（０３９９３）發超融券籌１０億人幣　　　　　　　　　　　
　　中興通訊（００７６３）收美法院庭審指令，指控涉前員工　　　　　　
　　中信股份（００２６７）持中信証券（０６０３０）至１８﹒４５％股權
　　中國華融（０２７９９）提名２中信集團高層入董事會　　　　　　　　
　　華晨（０１１１４）遭索１﹒３億人幣，２億人幣被凍結　　　　　　　
　　誠通（００２１７）去年純利１億跌１４％派息０﹒５４仙　　　　　　
　　鄭煤機（００５６４）去年純利１９億人幣，同比升５５％　　　　　　
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　　　　　　　　　　　　　　《神州民企》　
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　　海螺創業（００５８６）料１６日考慮實物派海螺環保股份作特別息　
　　綠城中國（０３９００）２月銷售１１５億人幣跌３９％　　　　　　
　　中梁控股（０２７７２）２月銷售額６４億人幣，同比跌６２％　　　
　　中原建業（０９９８２）２月銷售額逾１１億人幣，同比下降４４％　
　　綠葉製藥（０２１８６）治療小細胞肺癌產品，香港提新藥上市申請　
　　集一控股（０１４９５）溢價６％發４８００萬新股，籌４３２０萬元
　　時代中國（０１２３３）２月銷售額２５億人幣，同比跌３０％　　　
　　美的置業（０３９９０）獲招行（０３９６８）１２０億人幣融資額度
　　融創中國（０１９１８）２月銷售額２２４億人幣，同比跌近３３％　
　　中國高速傳動（００６５８）去年純利１３億人幣升５６％，不派息　
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　　　　　　　　　　　《俄烏開戰》　
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　　中國公民絕大部分撤離烏克蘭，首架包機已抵杭州　　
　　土以兩國加入調停，澤連斯基願在土耳其會晤普京　　
　　烏克蘭尋求中美等國安全保障，歐盟拒明確加入時間表
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　　　　　　　　　　《兩會焦點》　
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　　增長目標降至５﹒５％左右，一文看懂政府工作報告
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　　　　　　　《大國博弈》　
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　　美國新任駐華大使伯恩斯已抵達中國
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　　　　　　　　　　　　　　《新冠肺炎》　
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　　上海新增本土３例
　　，無症狀４５例，
　　中風險增一地　　
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　　　　　　　　　　　　　　《其他消息》　
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　　長和４公司接獲可
　　能收購ＵＫＰＮ股
　　權意向，未充分評
　　估　　　　　　　
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