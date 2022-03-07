《日出而作》白宮考慮制裁俄羅斯原油出口，歐美股市齊跌

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



（點） （點） （％）

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紐約道瓊斯 ３３６１４﹒８０ 跌 １７９﹒８６ ０﹒５３

標普５００ ４３２８﹒８７ 跌 ３４﹒６２ ０﹒７９

納斯達克 １３３１３﹒４４ 跌 ２２４﹒５０ １﹒６６

倫敦富時１００ ６９８７﹒１４ 跌 ２５１﹒７１ ３﹒４８

法蘭克福ＤＡＸ １３０９４﹒５４ 跌 ６０３﹒８６ ４﹒４１

巴黎ＣＡＣ ４０ ６０６１﹒６６ 跌 ３１６﹒７１ ４﹒９７

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１１４﹒９６，歐元兌美元

１﹒０８７４



《公司業績》

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ＲＥＦ（０１６３１）去年純利跌５３％，派末期息２０仙

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《公司資訊》

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開拓藥業（０９９３９）治療脫髮產品臨床試驗１６０受試者入組

凱萊英（０６８２１）擬投資３０億人幣，上海建生物藥生產基地

火幣科技（０１６１１）所持基金獲注７８００萬元，持股降至５０％

高山企業（００６１６）收購元朗物業，免除貸款及轉讓債務

信源企業（０１７４８）１６００萬美元售船舶後租回

鐵貨（０１０２９）非執董高丹調任執董兼副首席執行官

三盛控股（０２１８３）涉２訴訟，遭索賠最少１４億人幣

亞洲聯網科技（００６７９）６１５８萬元投資九倉（００００４）票據

中國恒泰（０２０１１）主席兼執董莊衛東辭任，上周五生效

聯洋智能（０１５６１）附屬夥內地網絡商出資拓數據應用

海福德（００４４２）首席財務總監周智禮辭任，黃騰接任

太古地產（０１９７２）７０億人幣合營西安綜合物業項目，佔７０％

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《國企紅籌》

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申萬宏源（０６８０６）發公司債券，票面利率最高３﹒５％

中國船舶租賃（０３８７７）執董兼總經理胡凱辭任，上周五起生效

洛陽鉬業（０３９９３）發超融券籌１０億人幣

中興通訊（００７６３）收美法院庭審指令，指控涉前員工

中信股份（００２６７）持中信証券（０６０３０）至１８﹒４５％股權

中國華融（０２７９９）提名２中信集團高層入董事會

華晨（０１１１４）遭索１﹒３億人幣，２億人幣被凍結

誠通（００２１７）去年純利１億跌１４％派息０﹒５４仙

鄭煤機（００５６４）去年純利１９億人幣，同比升５５％

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《神州民企》

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海螺創業（００５８６）料１６日考慮實物派海螺環保股份作特別息

綠城中國（０３９００）２月銷售１１５億人幣跌３９％

中梁控股（０２７７２）２月銷售額６４億人幣，同比跌６２％

中原建業（０９９８２）２月銷售額逾１１億人幣，同比下降４４％

綠葉製藥（０２１８６）治療小細胞肺癌產品，香港提新藥上市申請

集一控股（０１４９５）溢價６％發４８００萬新股，籌４３２０萬元

時代中國（０１２３３）２月銷售額２５億人幣，同比跌３０％

美的置業（０３９９０）獲招行（０３９６８）１２０億人幣融資額度

融創中國（０１９１８）２月銷售額２２４億人幣，同比跌近３３％

中國高速傳動（００６５８）去年純利１３億人幣升５６％，不派息

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《俄烏開戰》

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中國公民絕大部分撤離烏克蘭，首架包機已抵杭州

土以兩國加入調停，澤連斯基願在土耳其會晤普京

烏克蘭尋求中美等國安全保障，歐盟拒明確加入時間表

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《兩會焦點》

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增長目標降至５﹒５％左右，一文看懂政府工作報告

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《大國博弈》

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美國新任駐華大使伯恩斯已抵達中國

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《新冠肺炎》

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上海新增本土３例

，無症狀４５例，

中風險增一地

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《其他消息》

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長和４公司接獲可

能收購ＵＫＰＮ股

權意向，未充分評

估

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