《華爾街內望》歐洲最大核電站陷戰火，華爾街陷恐慌美股續跌

《經濟通通訊社７日專訊》美國非農就業數據遠較預期良好，但俄烏戰事轉為持久，俄軍佔
領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災。華爾街上周五在恐慌情緒中收
市，美股３大指數皆跌。
道指收市報３３６１４﹒８點，跌１７９﹒８６點，或０﹒５３％。科技股全面下跌，納指
報１３３１３﹒４４點，跌２２４﹒５點，或１﹒６６％。標普５００報４３２８﹒８７點，跌
３４﹒６２點，或０﹒７９％。
俄羅斯封殺Ｆａｃｅｂｏｏｋ和推特，報復他們限制俄羅斯媒體運作。Ｆｂ母公司Ｍｅｔａ
股價下跌１﹒４３％，至每股２００﹒０６美元。推特下跌０﹒３０％，至每股３３﹒３９美元
。同樣參與制裁俄羅斯的軟微，下跌２﹒０５％至每股２８９﹒８６美元。特斯拉下跌
０﹒１２％至每股８３８﹒２９美元。
上周五公佈的美國２月非農就業人數大幅上升至６７﹒８萬人，遠高於預期的４２﹒３萬人
，是去年７月以來最大增幅。失業率降至３﹒８％，亦略為高於預期的３﹒９％。數據顯示在聯
儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁。但分析指出，市場焦點目前不在於就業數據，
而是俄烏戰爭對大宗貨品供應、通脹和經濟增長的影響。（ｊｆ）
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