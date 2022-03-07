《華爾街內望》歐洲最大核電站陷戰火，華爾街陷恐慌美股續跌

《經濟通通訊社７日專訊》美國非農就業數據遠較預期良好，但俄烏戰事轉為持久，俄軍佔

領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災。華爾街上周五在恐慌情緒中收

市，美股３大指數皆跌。

道指收市報３３６１４﹒８點，跌１７９﹒８６點，或０﹒５３％。科技股全面下跌，納指

報１３３１３﹒４４點，跌２２４﹒５點，或１﹒６６％。標普５００報４３２８﹒８７點，跌

３４﹒６２點，或０﹒７９％。

俄羅斯封殺Ｆａｃｅｂｏｏｋ和推特，報復他們限制俄羅斯媒體運作。Ｆｂ母公司Ｍｅｔａ

股價下跌１﹒４３％，至每股２００﹒０６美元。推特下跌０﹒３０％，至每股３３﹒３９美元

。同樣參與制裁俄羅斯的軟微，下跌２﹒０５％至每股２８９﹒８６美元。特斯拉下跌

０﹒１２％至每股８３８﹒２９美元。

上周五公佈的美國２月非農就業人數大幅上升至６７﹒８萬人，遠高於預期的４２﹒３萬人

，是去年７月以來最大增幅。失業率降至３﹒８％，亦略為高於預期的３﹒９％。數據顯示在聯

儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁。但分析指出，市場焦點目前不在於就業數據，

而是俄烏戰爭對大宗貨品供應、通脹和經濟增長的影響。（ｊｆ）

