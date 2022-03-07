  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2022 07:50

《華爾街內望》歐洲最大核電站陷戰火，華爾街陷恐慌美股續跌

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國非農就業數據遠較預期良好，但俄烏戰事轉為持久，俄軍佔
領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災。華爾街上周五在恐慌情緒中收
市，美股３大指數皆跌。
　　道指收市報３３６１４﹒８點，跌１７９﹒８６點，或０﹒５３％。科技股全面下跌，納指
報１３３１３﹒４４點，跌２２４﹒５點，或１﹒６６％。標普５００報４３２８﹒８７點，跌
３４﹒６２點，或０﹒７９％。
　　俄羅斯封殺Ｆａｃｅｂｏｏｋ和推特，報復他們限制俄羅斯媒體運作。Ｆｂ母公司Ｍｅｔａ
股價下跌１﹒４３％，至每股２００﹒０６美元。推特下跌０﹒３０％，至每股３３﹒３９美元
。同樣參與制裁俄羅斯的軟微，下跌２﹒０５％至每股２８９﹒８６美元。特斯拉下跌
０﹒１２％至每股８３８﹒２９美元。
　　上周五公佈的美國２月非農就業人數大幅上升至６７﹒８萬人，遠高於預期的４２﹒３萬人
，是去年７月以來最大增幅。失業率降至３﹒８％，亦略為高於預期的３﹒９％。數據顯示在聯
儲局即將於本月加息前，美國就業市場復甦強勁。但分析指出，市場焦點目前不在於就業數據，
而是俄烏戰爭對大宗貨品供應、通脹和經濟增長的影響。（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事05/03/2022
【兩會焦點】增長目標降至5.5%以上　一文看懂政府工作報告
中國故事04/03/2022
《神州經脈》全國政協會議開幕　收水4300億滬指周跌0.4%
財經熱話04/03/2022
俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機　車股連日急跌比亞迪再挫8%
市場動向04/03/2022
購買延期年金「自製長糧」 退休人生盡在掌握
財經熱話04/03/2022
俄烏戰火未停納指急跌　港科技股急插阿里失紅底
FOCUS04/03/2022
【FOCUS】「核恐怖主義」暫虛驚　鮑叔被逼沃克爾上身？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金