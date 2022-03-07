《牛熊志選－陳其志》資金看好騰訊（００７００）

《牛熊志選》恒指續受到俄烏戰爭的消息影響，上周沿著５天線進一步往下尋底，上周五

（４日）裂口跌至２２０００點關口以下，短期走勢偏淡，暫宜繼續觀望。恒指牛熊證資金流情

況，截至上周四（３日）過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約２﹒４４億港元資金淨流入，顯

示有資金流入好倉，恒指熊證則累計約１﹒８２億港元資金淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨

分布方面，截至周四，恒指牛證街貨主要在收回價２１５００點至２１７９９點之間，累計相當

約２０８１張期指合約；熊證街貨主要在收回價２２８００點至２３０９９點之間累計了相當約

１３９５張期指合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅個別發展，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降０﹒１個波幅點至２２﹒５％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

０﹒１個波幅點至２４﹒６％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅上升２﹒２個波幅點至２９﹒５％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升０﹒７個波幅點至

２８﹒０％；騰訊（００７００的引伸波幅上升１﹒０個波幅點至３５﹒９％；中石油

（００８５７）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至３４﹒６％；中海油（００８８３）的引伸波

幅上升０﹒７個波幅點至３４﹒２％；建行（００９３９）的引伸波幅上升０﹒５個波幅點至

２２﹒６％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降１﹒３個波幅點至２８﹒９％；工行

（０１３９８）的引伸波幅上升０﹒８個波幅點至２２﹒２％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降０﹒３個波幅點至３７﹒６％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降０﹒５個波幅點至

２１﹒８％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約１﹒１６億

元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行

使價約４８１元至５０７元附近的中期價外條款，實際槓桿約８﹒１倍至１１倍；另外，港交相

關認購證及牛證期內錄得約３１８７萬元資金淨流入部署，資金留意行使價４３３元至４６８元

附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約７﹒９倍至１１﹒２倍。

至於看淡資金流方面，期內的相關認沽證及熊證合共錄得約６７０萬元資金淨流入部署。認

沽證條款方面，較多投資者留意行使價約５２元至６６元附近的中期價外條款，實際槓桿約

２﹒０倍至２﹒１倍。《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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