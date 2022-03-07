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即市新聞

07/03/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》作好中長線部署，迎接（Ｃ）－２浪的來臨

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為４３﹒７５％和５０％
，局勢則均屬顯著向淡。上周六（５日）筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」的「港股周末分
析內，詳細講解了恒指最新首選數浪方式，並預計了長期跌浪底出現的位置。目前港股正處於
（Ｃ）－１浪下跌過程的最後階段，在找尋（Ｃ）－１－ｖ－（ｖ）浪的終點。其後上演的，將
會是（Ｃ）－２浪上升過程，升幅將會是（Ｃ）－１浪跌幅的０﹒３８２倍至１倍，多為０﹒５
倍至０﹒６１８倍；對中長線投資者而言，這會是一個非常吸引的獲利空間。
　　筆者認同過去一年多的持續跌浪令大部分投資者感到沮喪和恐懼，近日更聽到一些十分看淡
港股後市的分析。不錯，無論是環球經濟、營商環境、地緣政局、疫情發展與投資氣氛，現時都
對港股不利，但這一切利淡因素都會獲得改善，並成為過去。股市是走在經濟前面的，各位朋友
，於環境已變得非常惡劣的時候，該是時候為中長線投資作好部署了。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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