《一周攻略－周進略》幸不追入，謀定後動

《一周攻略》早前港股仍在夾年初反彈的餘威，本欄當時分析，現階段再追入港股，要留意

３月份真的開展加息，反而是部分一直押注於此事件的人好消息出貨，把做空的部位平掉，則美

股由２月底至３月將陸續平穩下來，而港股則可能升勢暫緩，便是如此道理，說起來，其實不難

明白，但投資者一定要多想一兩步，不能完全與事件同步。



＊押注時機對，觸發理由改＊



說起來，是美聯儲很可能３月份加息，而隨著加息的落實，即使只是一次，即使只是四分一

厘，早已完全在投資者意料之內，但這個落實的動作，背後意義重大，足以讓不少本來押注的人

，起碼趁好消息出貨，先行獲利平倉。

當然，上述只為單一因素，並未計及近來地緣局勢的不穩，甚至全球各地疫情的發展。然而

，即使單一因素並非事實的全部，但事態的發展卻非常合乎上述時間表。誠然，觸發點應該是俄

烏事件，但部署上卻仍屬一致。



＊經濟數據樂觀，美聯儲要加息＊



無論如何，隨著事態發展，局勢的不明朗可能拖上好一陣子，最終的震撼程度會漸次消退。

根據以往多年的經驗，這類局勢不穩的情況，最終的影響比不上經濟情況。事實上，即使包括上

世紀的一戰和二戰在內，但全球股市最終仍是漸漸向上，說明了關鍵始終是企業創意有價值的東

西，消費者願意付錢，股東賺錢，股價向上，一脈相承。沒有太大意外的話，俄烏那邊作為風險

因素，最終發展可能亦是如此。

值得留意，有別於２月中的形勢，如今恒指把年初起計的賺頭都回吐淨盡，勢頭當然是不妙

，比想像中還要差，不就是上述屋漏偏逢連夜雨，東線有戰事所使然。換言之，無論貨幣政策，

抑或局勢，以至疫情，負面因素囚多。最新公布的美國經濟數據，只要仍是偏向樂觀一方，則美

聯儲不得不維持看法，並且在本月加息，然後甚至配合退市縮表一齊來，以打擊通脹云云。如此

說來，大家無謂勉強急於撈底博反彈，眼前小利，每彈皆有阻力的格局，在較闊的尺度下，漸見

明顯，則只會惹來更多人有差不多想法。



＊偶然無甚作為，客觀看清形勢＊



至於選股，說起來，並無樂土可言，即使加息可能帶旺小量金融股，甚至部分房託公用股等

防守之選，但只要大盤走勢逆轉，基本上仍是無可倖免。說起來，經常持有現金，當然是無甚作

為，但偶然清貨離場，客觀看清形勢，謀定而後動，卻又誰曰不宜？

《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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