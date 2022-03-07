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即市新聞

07/03/2022 09:42

《一周攻略－周進略》幸不追入，謀定後動

　　《一周攻略》早前港股仍在夾年初反彈的餘威，本欄當時分析，現階段再追入港股，要留意
３月份真的開展加息，反而是部分一直押注於此事件的人好消息出貨，把做空的部位平掉，則美
股由２月底至３月將陸續平穩下來，而港股則可能升勢暫緩，便是如此道理，說起來，其實不難
明白，但投資者一定要多想一兩步，不能完全與事件同步。
　
＊押注時機對，觸發理由改＊
　
　　說起來，是美聯儲很可能３月份加息，而隨著加息的落實，即使只是一次，即使只是四分一
厘，早已完全在投資者意料之內，但這個落實的動作，背後意義重大，足以讓不少本來押注的人
，起碼趁好消息出貨，先行獲利平倉。
　　當然，上述只為單一因素，並未計及近來地緣局勢的不穩，甚至全球各地疫情的發展。然而
，即使單一因素並非事實的全部，但事態的發展卻非常合乎上述時間表。誠然，觸發點應該是俄
烏事件，但部署上卻仍屬一致。
　
＊經濟數據樂觀，美聯儲要加息＊
　
　　無論如何，隨著事態發展，局勢的不明朗可能拖上好一陣子，最終的震撼程度會漸次消退。
根據以往多年的經驗，這類局勢不穩的情況，最終的影響比不上經濟情況。事實上，即使包括上
世紀的一戰和二戰在內，但全球股市最終仍是漸漸向上，說明了關鍵始終是企業創意有價值的東
西，消費者願意付錢，股東賺錢，股價向上，一脈相承。沒有太大意外的話，俄烏那邊作為風險
因素，最終發展可能亦是如此。
　　值得留意，有別於２月中的形勢，如今恒指把年初起計的賺頭都回吐淨盡，勢頭當然是不妙
，比想像中還要差，不就是上述屋漏偏逢連夜雨，東線有戰事所使然。換言之，無論貨幣政策，
抑或局勢，以至疫情，負面因素囚多。最新公布的美國經濟數據，只要仍是偏向樂觀一方，則美
聯儲不得不維持看法，並且在本月加息，然後甚至配合退市縮表一齊來，以打擊通脹云云。如此
說來，大家無謂勉強急於撈底博反彈，眼前小利，每彈皆有阻力的格局，在較闊的尺度下，漸見
明顯，則只會惹來更多人有差不多想法。
　
＊偶然無甚作為，客觀看清形勢＊
　
　　至於選股，說起來，並無樂土可言，即使加息可能帶旺小量金融股，甚至部分房託公用股等
防守之選，但只要大盤走勢逆轉，基本上仍是無可倖免。說起來，經常持有現金，當然是無甚作
為，但偶然清貨離場，客觀看清形勢，謀定而後動，卻又誰曰不宜？
《經濟通通訊社特約分析師　周進略》（本欄逢周一刊出）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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