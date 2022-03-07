《套期保值－蕭猷華》盡快為強檢創造條件，經濟才有望走出谷底

《套期保值》俄烏開戰、香港疫慌、美國加息、監管整頓，不利消息接踵而來，股市一瀉千

里，無論有盈利、冇盈利的上市公司，股價同樣跌到四腳朝天，甚至一些有國策支持，業績良好

的企業也遭洗倉，避險味濃。面前的地緣政治危機、第五波疫情，筆者認為總會過去的，優質股

票的價格短期下跌，甚至很多已經跌至不合理水平，當然股價早晚會修復，此時此刻面對巨浪衝

擊，風吹雨打，一些優質股票，投資者必須有持貨能力，甚至趁低吸納，不要被短期股價波動而

動搖。

當然，近期股市暴跌，其中一個主要原因是本地疫情危機，某程度上與特區政府舉棋不定的

防疫政策有關。至今香港疫情累計近４５萬宗感染，單日感染數字連續多日超過５萬宗，還未計

及市民自行快速檢測的數字。按人口比例計，本港單日感染率已經達０﹒７％，大幅超過美國每

日高峰期１５０萬宗的０﹒４５％。

全城因疫情而出現恐慌，醫療系統崩潰，日常用品、藥物、食物供應鍊斷裂，疫廈超過

６０００幢，總有確診者在你附近，市民求助無門，擔心下一個染疫是自己，香港居住密度擠逼

，一人染疫等於全家中招，市民對特區政府信心盡失，「早發現、早隔離、早治療」、「外防輸

入、內防反彈」已變成空談口號，人人自危，百業蕭條，結業潮湧現，經濟損失慘重。

香港有難，感謝內地多方支援，香港人挺住獅子山下精神，大量義工施以援手，向基層市民

和長者派發物資。另一邊廂，政府對策則異常平靜，網上申報平台推出無期，全民檢測一拖再拖

，現階段估計，染疫市民可能過百萬，特區政府錯失了強檢最佳時機，解釋因隔離設施不足，大

家當然知道香港資源有限，但其實香港有超過１０００間官立中小學，大量社區體育館，會議展

覽中心，郵輪碼頭，甚至可租用郵輪，作隔離輕症者，徵召中醫師協助照顧患者。

辦法總比困難多，現在最重要是增加社區隔離設施、盡快安排染疫者隔離，徵召公務員、中

醫師協助、動員一切力量、資源，建立統一指揮的作戰機制，提升執行力，否則即使投入更多資

源，也無補於事。

誠言，雖然疫情總會過，但香港作為國際金融中心，面對海外、四方八面投資者，我們必須

盡快挽回投資者信心，希望特區政府盡快為強制檢測創造條件，全民強檢之時，經濟、股市才有

望走出谷底。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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