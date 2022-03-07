《專家之言－葉尚志》港股繼續被拋售下探，優質股仍可分注配置

《專家之言》上周五（４日），港股未能擺脫弱勢繼續下探，恒指再跌了５６０多點，進一

步跌破了２２０００點整數關來收盤，仍處於２２８００點的反彈阻力位以下，正如上期指出，

未可發出回穩信號，要注意短期市況仍有繼續震盪的機會。俄烏局勢的每日每刻最新發展，美聯

儲在本月中的議息會議正逐步逼近，加上香港嚴峻的疫情仍有待受控，都是繼續影響港股短期市

況表現的消息因素。目前，港股仍處於被市場拋售的行情裏，但技術性超跌狀態已出現，而相信

低估值依然是對港股的長期支撐，值得注意的是，港股通連續第十日錄得淨流入，在周五的淨流

入量有４３億元，北水有繼續趁低抄進的跡象。



＊市場不明朗因素仍多，比亞迪受俄烏戰事影響較小＊



港股繼續向下探底，在盤中曾一度下跌６２８點低見２１８３９點，但是在低位的彈性不大

，周末假期的到來以及市場目前的不明朗因素仍多，都減低了資金抄進的積極性。指數股普遍仍

受壓，其中，比亞迪股份（０１２１１）跌８﹒６％，是表現最差的恒指成分股，市場擔心俄烏

的軍事行動，將影響到汽車行業的銷售以及零部件的供應鏈。然而，比亞迪的自身產業鏈是來得

比較齊全的，受影響程度也會相對較小，我們對比亞迪維持趁低分注配置的建議。另一方面，碧

桂園（０２００７）漲了６﹒１１％是漲幅最大的恒指成分股，公司獲得招商銀行

（０３９６８）授予１５０億元人民幣併購融資額度，是刺激推動股價的消息。

恒指收盤報２１９０５點，下跌５６２點或２﹒５％。國指收盤報７６８７點，下跌２１３

點或２﹒６９％。另外，港股主板成交金額有１６４７億多元，而沽空金額有２９６﹒８億元，

沽空比例１８﹒０２％。至於升跌股數比例是３５２：１３８０，日內漲幅超過１０％的股票有

２３隻，而日內跌幅超過１２％的股票有３９隻。《第一上海首席策略師 葉尚志》



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