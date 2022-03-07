【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫，受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期

《經濟通通訊社７日專訊》俄烏局勢未見緩和，反見俄羅斯加強對烏克蘭首都基輔的襲擊，

甚至將火箭炮射向民居，俄烏局勢繼續惡化，西方亦逐步加大對俄羅斯的制裁，早前西方最終決

定將俄羅斯踢出ＳＷＩＦＴ（環球銀行金融電信協會），令俄國無法透過該系統進行交易，而兩

大信用卡機構ＶＩＳＡ及Ｍａｓｔｅｒ亦宣布在俄國停用。



＊標普穆迪降俄羅斯至垃圾級＊



目前美、歐正在研究向俄羅斯的出口原油實施禁運，美國更表示不排除會單獨行動。此外，

評級機構標普在３月３日將俄羅斯主權信用評級從「ＢＢ＋」大幅下調至「ＣＣＣ－」，前景負

面。穆迪亦將俄羅斯評級由「Ｃａ」降至「Ｂ３」，同為垃圾級別。俄烏局勢持續惡化，但另一

方面，美國２月份就業報告反映勞動力市場表現強勁，上月非農業就業職位大幅增加６７﹒８萬

，失業率亦下跌０﹒２個百分點至３﹒８％，平均時薪按月無變動，按年升幅則由５﹒５％降至

５﹒１％，但這很可能是因為勞動力人口大幅增加，拖低了平均時薪變幅。

儘管環球金融市場以至經濟前景受到俄鳥居勢不明朗所影響，聯儲局主席鮑威爾表明支持３

月份加息０﹒２５厘，金融市場在雙重夾擊下表現偏弱，資金明顯流入美元、金市及美國債市避

險，在今天亞洲市早段，美匯指數一度高見９９﹒２１，是２０２０年５月２７日以來最高；現

貨金亦曾升破每盎司２０００美元，美國１０年期國債則曾跌穿１﹒７厘。



＊摩通料油價明年見１５０美元＊



俄羅斯為原油出口大國，該國受到國際制裁，美、歐更商討在不影響國際原油供應的情況下

，對俄國出口原油實施禁運，導致近期持續急升的油價進一步攀升，紐約４月期油最高升至每桶

１３０﹒５美元，為２００８年７月２２日以來最高。不過，美國正與伊朗展開新一輪核談判，

若然達成協議，伊朗的出口原油將免遭制裁，有助紓緩原油供應不足的情況。然而，摩通預期明

年油價將升至每桶１５０美元。



＊恒指曾穿２０２０年疫情底＊



今早亞洲股市全面下跌，澳洲悉尼普通股指數曾低見７２９３點，其後逐步收堎復失地，最

終仍跌１％，收報７３２１﹒２點；日經指數裂口低開逾５００點進一步下跌，低見２５００１

點後在二萬五水平企穩，之後點略為反彈至２５２５１點收市，跌幅２﹒８２％。南韓綜合股指

最低跌至２６４４點，尾段略為收窄示２６５５點，跌逾２％。恒指今早低開逾６００點後急速

下跌，未幾跌幅已擴大到逾１０００點，２０２０年３月份的疫情底２１１３９點亦告失守，最

低跌至２０８２６點，其後重上２１０００點水平徘徊，但跌幅仍然超過３％。內地股市亦受壓

，上證指數最低跌至３３７５點，跌幅近２％，後段仍在３３８０點以下爭持；深證綜指跌幅則

超過３％，最低曾見１２６１１點，尾段反彈力弱並維持在１２６２０點附近徘徊。（ｐｃ）





