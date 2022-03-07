《盤後部署》恒指跌穿近兩年低位，料進一步下試２０３００點

《經濟通通訊社７日專訊》俄烏戰事持續，俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電
站附近更一度發生火災，美股三大指數全數下跌。港股亦跟隨下跌，低開５９６點報２１３０８
，一度跌穿兩萬一關，低見２０８２６點，午後走勢繼續疲弱。
科技股拖累大市，３０隻科指成份股只有１隻上升。當中，美團（０３６９０）午後急跌逾
一成，收市挫１１﹒２９％，報１４６﹒２元，為全日表現最差藍籌；騰訊（００７００）低開
近４％，早段已失守４００元關，其後都未能收復走地，收市跌３﹒７７％，報３８８元；阿里
巴巴（０９９８８）就跌３﹒０３％，報９６元。ＡＴＭ遭受沽壓，連同失守５０元關、跌
７﹒０９％的匯控（００００５）及跌５﹒４２％的友邦（０１２９９），合共拖累恒指跌逾
４７０點。
市場憂慮俄烏戰事而生的制裁會影響俄羅斯石油供應，油價回升，三桶油個別發展。中石油
（００８５７）午後升勢加劇，收市升４﹒４４％，報４﹒４７元；中海油（００８８３）亦升
２﹒３％；中石化（００３８６）就跌２﹒５７％。兩會期間內房板塊一度炒起，碧桂園
（０２００７）逆市升７﹒０８％，為全日表現最佳藍籌，反而同系的碧服（０６０９８）轉跌
１﹒２２％。此外，中海外（００６８８）升１﹒８６％；潤地（０１１０９）及龍湖
（００９６０）就跌逾１％。
恒指收報２１０５７，跌８４７點或跌３﹒８７％，主板成交１７７５﹒９５億元。國企指
數報７４１２，跌２７４點或跌３﹒５７％。恒生科技指數報４５２７，跌２１０點或跌
４﹒４３％。
內地股市低收。上證綜合指數報３３７２，跌７４點或跌２﹒１７％，成交４５８１﹒５７
億元人民幣。深證成份指數報１２５７３，跌４４７點或跌３﹒４３％，成交２６８２﹒９２億
元人民幣。
＊中石油料短期高位整固＊
恒指曾跌穿２０２０年３月的低位２１１３９點，２０天線已進一步跌穿５０天線，保歷加
通道頂部與底部差距愈來愈闊，ＭＡＣＤ的Ｄｉｆ更加去到－２８２。此外，從月線圖看，恒指
現時走勢破壞了由２００９年開展的「一底高於一底」形態，技術上繼續向淡。即使兩中全會開
幕，惟市場焦點相信落在俄烏戰事上，接下來３月中旬亦有聯儲局議息，入市意欲料仍低沉，本
周可能下試２０１６年的低位２０３００點水平。
個股方面，中石油繼續上升。技術上來看，保力加通道再次開始擴散，ＭＡＣＤ牛差距都開
始擴闊。不過，從資金流向方面，今天整體主動買沽比率為５２：４８，大戶主動買沽比率為
４４：５６，再加上日線圖出現接近「十字星」待變形態，短期料於４﹒３元以上整固。
（ｅｒ）
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