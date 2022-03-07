  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2022 10:42

【俄烏開戰】俄烏開戰禍及亞太股市，日經２２５挫近８５０點

　　《經濟通通訊社７日專訊》俄烏開戰禍及亞太股市，摩根士丹利資本國際亞太指數（Ｔｈｅ
　ＭＳＣＩ　Ａｓｉａ　Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｉｎｄｅｘ）今日早盤跌１﹒２％。東京日經２２５
指數重挫８３９﹒９７點，或３﹒２％，至２５１５１點。南韓首爾綜合指數跌６５點，或
２﹒４％，至２６４７點。澳洲悉尼普通股指跌８３點，或１﹒１２％，至７３１２點。
（ｊｆ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告07/03/2022
【大行炒D乜】匯證點評油股　最牛中海油
開市Good Morning07/03/2022
溫傑：港股未見底　料兩會行情利好內銀跑出
財經熱話07/03/2022
【陶觀天下】強就業為加息定調　大制裁令供應尷尬
中國故事05/03/2022
【兩會焦點】增長目標降至5.5%左右　一文看懂政府工作報告
中國故事04/03/2022
《神州經脈》全國政協會議開幕　收水4300億滬指周跌0.4%
財經熱話04/03/2022
俄烏戰事引發汽車業斷鏈危機　車股連日急跌比亞迪再挫8%
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金