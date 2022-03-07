【俄烏開戰】俄烏開戰禍及亞太股市，日經２２５挫近８５０點

《經濟通通訊社７日專訊》俄烏開戰禍及亞太股市，摩根士丹利資本國際亞太指數（Ｔｈｅ

ＭＳＣＩ Ａｓｉａ Ｐａｃｉｆｉｃ Ｉｎｄｅｘ）今日早盤跌１﹒２％。東京日經２２５

指數重挫８３９﹒９７點，或３﹒２％，至２５１５１點。南韓首爾綜合指數跌６５點，或

２﹒４％，至２６４７點。澳洲悉尼普通股指跌８３點，或１﹒１２％，至７３１２點。

（ｊｆ）

