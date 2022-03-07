【新冠肺炎】南韓連續第４日錄得單日確診逾２０萬宗

《經濟通通訊社７日專訊》南韓周日錄得２１﹒０７萬宗新冠肺炎確診個案，是連續第４日

單日超過２０萬宗，但較前一日減少３﹒２９萬宗，較上周五的峰值少５﹒６萬宗。南韓累積感

染個案達到４６６﹒７萬宗，周日新增１３９例死亡，累計死亡９０９６宗。現有重症９５５例

，較前一日減少７０例。（ｊｆ）

