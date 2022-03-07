【俄烏開戰】俄軍３時起在多個城市停火，讓民眾從人道走廊撤離

《經濟通通訊社７日專訊》據俄羅斯媒體報道，在法國總統馬克龍向俄總統普京要求下，俄
軍宣佈自當地時間周一１０時（本港時間下午３時）起停火，讓居民從基輔、馬里烏波爾、哈爾
科夫及蘇梅等城市撤離。
俄方聲明稱，鑒於上述城市局勢和人道主義狀況惡化，在馬克龍要求下，俄軍進入靜默狀態
，並開啟人道主義走廊。有關決定已通知聯合國、歐安組織、紅十字會等國際機構。（ｊｆ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話07/03/2022
歐美考慮禁俄石油進口油價油股飆升 三桶油仍可追入?
|財經熱話07/03/2022
《午市前瞻》恒指一度急插千點 專家指戰事未完恒指難見底
|生財有道07/03/2022
【名嘴發財高息股】林嘉麒推介香港電訊 (06823)
|大行報告07/03/2022
【大行炒D乜】匯證點評油股 最牛中海油
|開市Good Morning07/03/2022
溫傑：港股未見底 料兩會行情利好內銀跑出
|財經熱話07/03/2022
【陶觀天下】強就業為加息定調 大制裁令供應尷尬
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰