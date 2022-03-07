【俄烏開戰】俄軍３時起在多個城市停火，讓民眾從人道走廊撤離

《經濟通通訊社７日專訊》據俄羅斯媒體報道，在法國總統馬克龍向俄總統普京要求下，俄

軍宣佈自當地時間周一１０時（本港時間下午３時）起停火，讓居民從基輔、馬里烏波爾、哈爾

科夫及蘇梅等城市撤離。

俄方聲明稱，鑒於上述城市局勢和人道主義狀況惡化，在馬克龍要求下，俄軍進入靜默狀態

，並開啟人道主義走廊。有關決定已通知聯合國、歐安組織、紅十字會等國際機構。（ｊｆ）

