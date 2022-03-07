【俄烏開戰】俄烏第３輪停火談判預定於本港時間晚８時舉行

《經濟通通訊社７日專訊》俄羅斯媒體報道，俄烏第３輪停火談判預定於當地時間今日下午
３時（本港時間晚８時）進行。談判地點與第２輪談判相同，位於白羅斯布列斯特州。俄方人員
已抵達，但烏方人員因為後勤問題仍未到達。早前有消息指，烏方願意用拒絕加入北約，換取主
權完整。（ｊｆ）
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