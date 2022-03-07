《台股攻略－黃振宇》投資氣氛轉弱，台股考驗１７０００點關口

《台股攻略》受俄羅斯與烏克蘭戰事影響，環球股市疲弱，台股今日（７日）亦跟隨下挫，

電子、金融及航運等板塊下跌，雖有鋼鐵板塊逆市靠穩，但大市不敵沽壓，加權指數收

１７１７９點，跌５５８點，創近４個月新低，成交金額擴大至新台幣４５６７﹒８３億元，三

大法人合計淨賣出新台幣８６４﹒２１億元，其中外資淨賣出新台幣８２２億元，創下歷來單日

淨賣出次高紀錄。

電子權值股的台積電收新台幣５７６元，跌３﹒２％，市值單日市值蒸發新台幣４９２７億

元，失守新台幣１５兆元大關；聯發科收新台幣９７２元，跌５﹒２％，為去年１１月中以來新

低；聯電、日月光投控、國巨、瑞昱及台達電等同步下挫２％至４％。金融板塊的新光金收新台

幣１０元，跌５﹒２％；開發金收新台幣１７﹒０５元，跌４﹒８％；中信金收新台幣

２６﹒２５元，跌４％；群益證、富邦金、王道銀行、安泰銀、統一證及上海商銀均跌超過３％

。航運股方面，貨櫃三雄重挫逾半根停板，航空雙雄長榮航與華航也下跌６至７％。台塑集團的

台塑、南亞及台化跌１％至２％，僅台塑化受惠油價上升，力守平盤。鋼鐵板塊抗跌，行業龍頭

的中鋼收新台幣３９元，升１﹒６％；新鋼、志聯及佳大同步漲停，聚亨升７﹒３％，中鴻、第

一銅、燁興及彰源均升２％至４％。網通晶片大廠的瑞昱今日公布２月總收入達新台幣

９１﹒０４億元，按年增２９﹒６％，累計前２月營收新台幣１９３﹒０７億元，年增

２６﹒３１％。

台股今日出現恐慌性拋售，加權指數大成交裂口下跌，投資者宜留意再下跌風險，保持資金

，先行觀望大市動向。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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