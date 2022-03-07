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即市新聞

07/03/2022 10:07

《窩輪豪情－梁業豪》１５１隻恒指牛證面臨全部被殺倉

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、原材
料業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中海油
（００８８３）、中石油（００８５７）與中國宏僑（０１３７８），可用作買入其相關認購權
證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首
選港交所（００３８８）、騰訊（００７００）與匯控（００００５）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療能源業、原材料業與公用事業。此外
，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油、中石油與電能實業
（００００６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證
或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、騰訊與港交所。
　　美指期貨走勢持續向淡，港股只得裂口低開，繼續往下尋底。恒指牛證重貨區原本為
２１５００－２１５９９，全部已被強制性收回。下一個重貨區為２１０００－２１０９９，若
恒指續跌至２１０００，全日將合共有１５１隻恒指牛證被強制性收回，殺傷力等同５３８８恒
指期貨淡倉。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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