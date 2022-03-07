《窩輪豪情－梁業豪》１５１隻恒指牛證面臨全部被殺倉

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、原材

料業與電訊業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的股票現為中海油

（００８８３）、中石油（００８５７）與中國宏僑（０１３７８），可用作買入其相關認購權

證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首

選港交所（００３８８）、騰訊（００７００）與匯控（００００５）。

再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為醫療能源業、原材料業與公用事業。此外

，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中海油、中石油與電能實業

（００００６），可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證

或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選匯控、騰訊與港交所。

美指期貨走勢持續向淡，港股只得裂口低開，繼續往下尋底。恒指牛證重貨區原本為

２１５００－２１５９９，全部已被強制性收回。下一個重貨區為２１０００－２１０９９，若

恒指續跌至２１０００，全日將合共有１５１隻恒指牛證被強制性收回，殺傷力等同５３８８恒

指期貨淡倉。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（微博：ｓｉｎａ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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