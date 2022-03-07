《談國論企－黎偉成》常態防控疫穩就業保民生防風險

《談國論企》中國國務院總理李克強２０２２年３月５日發表《政府工作報告》，對國內生

產總值ＧＤＰ增長於２０２２年預期會達到５﹒５％左右，即使明顯低於２０２１年的８﹒１％

升幅，已算是難得的相對樂觀的預期，因：國際疫情嚴重、政局複雜多變以至經濟金融重重壓力

，使中國的結構政策要著力暢通國民經濟循環，而暫時延續「國內外雙循環」做法，致力達致穩

就業保民生防風險的目標。繼續做好常態化疫情防控，為其中重要政策性工作。



＊經濟增５﹒５％屬難得因歐美疫政皆凶險＊



先從李克強提出的今年發展（甲）主要預期目標，以判斷ＧＤＰ能否達預計的５﹒５％左右

升幅，最重要的是（１）城鎮新增就業於２０２２年達１１００萬人，與２０２１年的預期相同

，而去年全年則達１２６９萬人之數，超額完成任務；今年要超標，且看政府著力穩市場主體保

就業、加大宏觀政策實施力度等政策和相關措施，所推動的「國內大循環」所達效益；和另一關

鍵是（２）城鎮調查失業率，同樣如去年的要控制在５﹒５％以內，此數去年為５﹒１％，今年

達標似有點難度。（３）居民收入增長與經濟增長基本同步，不難達致。

惹人注目的，是李克強所指出的（４）「生態環境質量持續改善，主要污染物排放量繼續下

降；能耗強度目標在「十四五」規劃期內統籌考核，並留有適當彈性，新增可再生能源和原料用

能不納入能源消費總量控制」，末句是鼓勵新增可再生能源和原料的投資、研發、開採、經營，

充分顯示中國在發展繼續與地球為好朋友。

再看（乙）各項具體政策，我最關注的是（一）防控疫情。《政府工作報告》十分明確地指

出「繼續造好常態化疫情防控」，重點在於疫情防控繼續是「常態化」，因新冠肺疫肆虐環球至

今，不僅未有止步，反見屢現新變種病毒，最新的Ｏｍｉｃｒｏｎ，更在美國、歐亞等地大面積

地擴散，乃因（Ｉ）特別是以特朗普為主的美歐等地政棍，不斷淡化惡疫的毒性，為討好其當地

的選民而匆匆重啟經濟，到現今似乎有可能邁入人類大災難險境，此因現今供作接種的疫苗只是

藥廠研發約兩年的第一期臨床實驗「試劑」，要打完一針又一針始能有短期的「防禦」能力，故

中國以常態化的防控疫情，政策和策略正確。

由是《政府工作報告》強調要（ＩＩ）「堅持外防輸入、內防反彈，不斷優化完善防控措施

，加強口岸城市疫情防控，加大對病毒變異的研究和防範力度，加快疫苗和特效藥物研發，持續

造好疫苗接種工作，科學精準處置局部疫情，確保經濟平穩運行。」此語最令人關注的，是

（ｉ）「內防反彈」，內地過去一段時間所強調的「內防」，是「擴散」，如今則改為「反彈」

，意味疫情在中國境內的嚴重性，有所減緩，但仍然是絕對不可掉以輕心。特別是（ｉｉ）要「

不斷優化完善防控措施，加強口岸城市疫情防控」，所指的口岸城市防控，也就是表示要嚴格地

把好「外防輸入」這一關。

十分重要之處，為李克強力表（ｉｉｉ）要「加快疫苗和特效藥物研發」，是之為治本之道

。相信中國的國力和誠意，為世界作出更新更重要的貢獻！



＊要內防反彈著力暢通國民經濟循環＊



至於（二）《政府工作報告》指出的結構性政策，強調要「著力暢通國民經濟循環」，是之

為國內大循環，未有重申「國內外雙循環」，顯然受國際「疫、政、經」皆惡化的影響，特別是

陰毒王拜登主導惡搞俄羅斯、烏克蘭惡交引發的戰爭，而在防控惡疫無甚成績，使世界經濟、供

應等多方面，面對許許多多難以想像的困擾。李克強應對的做法是：科技政策要紮實落地，改革

開放政策要激發市場主體活力，區域政策要增強發展的平衡性協調性，社會政策要兜住兜牢民生

底線。和強調「各方面要圍繞貫徹這些重大政策和要求，細化實化具體舉措，成為推動發展的合

力。

（三）李克強又指「今年工作要堅持穩字當頭、穩中求進」，和「面對新的下行壓力，要把

穩增長放在增加突出的位置」。於２０２１年１２月８至１０日舉行的中央經濟工作會議議決，

對２０２２年的工作總基調為「穩字當頭、穩中求進」，而「各方面要積極推出有利於經濟穩定

的政策，政策發力適當靠前」，作為處理和化解經濟發展面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱等

「三重壓力」的重要政策和策略。（論《政府工作報告》之一）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表：中國ＧＤＰ近年季度增長與最新預測（％）

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１Ｑ ２Ｑ ３Ｑ ４Ｑ 全年

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２０２２ ＊３﹒３ ＊５﹒４ ＊６﹒２ ＊６﹒８ ＊５﹒４

２０２１ １８﹒３ ７﹒９ ４﹒９ ４﹒０ ８﹒１

２０２０ －６﹒８ ３﹒２ ４﹒９ ６﹒５ ２﹒３

２０１９ ６﹒４ ６﹒２ ６ ６ ６

２０１８ ６﹒８ ６﹒７ ６﹒５ ６﹒４ ６﹒６

２０１７ ６﹒９ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒８ ６﹒９

２０１６ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒７ ６﹒８ ６﹒７

２０１５ ７ ７ ６﹒９ ６﹒８ ６﹒９

２０１４ ７﹒４ ７﹒５ ７﹒３ ７﹒３ ７﹒４

２０１３ ７﹒７ ７﹒５ ７﹒８ ７﹒７ ７﹒７

２０１２ ８﹒１ ７﹒６ ７﹒４ ７﹒９ ７﹒８

２０１１ ９﹒７ ９﹒５ ９﹒１ ８﹒９ ９﹒２

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資料來源：國家統計局

資料整理：黎偉成



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