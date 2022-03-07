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即市新聞

07/03/2022 09:31

《異動股》憂制裁影響俄羅斯供應，油價回升，中石油揚近５％

　　《經濟通通訊社７日專訊》中石油（００８５７）現價升４﹒６７％，報４﹒４８元，該股
成交約１３８７萬股，涉資６２１５萬元；中海油（００８８３）升４﹒２２％，報１０﹒８６
元；中石化（００３８６）升１﹒２８％，報３﹒９５元。
　　俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災。戰事持續擴大，市
場擔憂歐美加大制裁會影響俄羅斯石油供應，油價上周五（４日）重回上升軌道。
　　布蘭特期油升至每桶１１４﹒２３美元，上漲２﹒０６美元，或１﹒９％。紐約期油漲
２﹒３７美元，或２﹒２％，至每桶１１０﹒０４美元。以一周計，布蘭特期油上漲１４％，本
周觸及１０年來最高點。紐約期油更上漲１８％。分析指，布蘭特期油在今年第二和第三季平均
價格為每桶１１０美元，但如局勢加劇惡化，上升至每桶１５０美元都有可能。
　　現時，恒生指數報２１３０８，跌５９６點或跌２﹒７２％，主板成交９２﹒２０億元。國
企指數報７４８８，跌１９８點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報４５６８，跌１６９點或跌
３﹒５７％。
　　即月期指新報２１２２５，跌６１２點，低水８４點。即月國指期貨報７４８２，跌２０４
點，低水６點。即月科指期貨新報４５３５，跌１９６點，低水３４點。
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中石油（００８５７）　　４﹒４８元　升４﹒６７％
　　中海油（００８８３）　１０﹒８６元　升４﹒２２％
　　中石化（００３８６）　　３﹒９５元　升１﹒２８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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