《異動股》憂制裁影響俄羅斯供應，油價回升，中石油揚近５％

《經濟通通訊社７日專訊》中石油（００８５７）現價升４﹒６７％，報４﹒４８元，該股

成交約１３８７萬股，涉資６２１５萬元；中海油（００８８３）升４﹒２２％，報１０﹒８６

元；中石化（００３８６）升１﹒２８％，報３﹒９５元。

俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱核電站，核電站附近更一度發生火災。戰事持續擴大，市

場擔憂歐美加大制裁會影響俄羅斯石油供應，油價上周五（４日）重回上升軌道。

布蘭特期油升至每桶１１４﹒２３美元，上漲２﹒０６美元，或１﹒９％。紐約期油漲

２﹒３７美元，或２﹒２％，至每桶１１０﹒０４美元。以一周計，布蘭特期油上漲１４％，本

周觸及１０年來最高點。紐約期油更上漲１８％。分析指，布蘭特期油在今年第二和第三季平均

價格為每桶１１０美元，但如局勢加劇惡化，上升至每桶１５０美元都有可能。

現時，恒生指數報２１３０８，跌５９６點或跌２﹒７２％，主板成交９２﹒２０億元。國

企指數報７４８８，跌１９８點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報４５６８，跌１６９點或跌

３﹒５７％。

即月期指新報２１２２５，跌６１２點，低水８４點。即月國指期貨報７４８２，跌２０４

點，低水６點。即月科指期貨新報４５３５，跌１９６點，低水３４點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中石油（００８５７） ４﹒４８元 升４﹒６７％

中海油（００８８３） １０﹒８６元 升４﹒２２％

中石化（００３８６） ３﹒９５元 升１﹒２８％

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（ｅｒ）

