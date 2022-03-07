《異動股》中概科技股捱沽，騰訊跌穿４００元關，美團挫近５％

《經濟通通訊社７日專訊》騰訊（００７００）現價跌３﹒５２％，報３８９元，該股成交

約１８３萬股，涉資７﹒１８億元；美團（０３６９０）跌４﹒７３％，報１５７元；京東集團

（０９６１８）跌６﹒２５％，報２４６元；阿里（０９９８８）跌２﹒７８％，報９６﹒２５

元。

美國非農就業數據遠較預期良好，但俄烏戰事轉為持久，俄軍佔領歐洲最大核電站扎波羅熱

核電站，核電站附近更一度發生火災。華爾街上周五（４日）在恐慌情緒中收市，美股３大指數

皆跌。當中，科技股全面下跌，納指報１３３１３﹒４４點，跌２２４﹒５點，或１﹒６６％。

多隻在美國上市的中概科技股同樣受挫。嗶哩嗶哩挫逾８％，京東、微博、百度均跌逾５％

，阿里巴巴及網易就微跌１％。

現時，恒生指數報２１３０８，跌５９６點或跌２﹒７２％，主板成交９２﹒２０億元。國

企指數報７４８８，跌１９８點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報４５６８，跌１６９點或跌

３﹒５７％。

即月期指新報２１１７５，跌６６２點，低水１３４點。即月國指期貨報７４５６，跌

２３０點，低水３２點。即月科指期貨新報４５４３，跌１８８點，低水２６點。

上證綜合指數報３４３８，跌９點或跌０﹒２６％，成交４３﹒４３億元人民幣。

深證成份指數報１２９３０，跌８９點或跌０﹒６９％，成交１５﹒９５億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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騰訊（００７００） ３８９元 跌３﹒５２％

美團（０３６９０） １５７元 跌４﹒７３％

京東集團（０９６１８） ２４６元 跌６﹒２５％

阿里（０９９８８） ９６﹒２５元 跌２﹒７８％

快手（０１０２４） ７３﹒８元 跌３﹒７２％

小米（０１８１０） １３﹒４元 跌４﹒０１％

微盟（０２０１３） ４﹒５５元 跌２﹒３６％

萬國數據（０９６９８） ４０﹒８元 無升跌

百度（０９８８８） １３５﹒１元 跌９﹒３３％

微博（０９８９８） ２１０元 跌０﹒６６％

網易（０９９９９） １３０﹒１元 跌３﹒１３％

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（ｅｒ）

