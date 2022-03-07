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07/03/2022 09:35

《異動股》匯控渣打齊跌逾６％，上周五續回購股份

　《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）現價跌６﹒４１％，報４８﹒２元，該股成交
約２５１４萬股，涉資１２﹒８５億元。盤中高見４８﹒２元，盤中低見４８﹒２元。渣打
（０２８８８）跌６﹒３８％，報４８﹒４５元。
　　其他本地銀行股方面，恒生（０００１１）跌０﹒７９％，報１３８元。大新銀行
（０２３５６）升０﹒４３％，報６﹒９５元。中銀（０２３８８）跌２﹒５５％，報
２６﹒７５元。
　　匯控公布，上周五（４日）再通過摩根士丹利購入約１０３５﹒７萬股，是新一輪回購計劃
展開以來最多的一日，每股作價４﹒６７６０至４﹒９４５０英鎊，總值約４９１６﹒４７萬英
鎊（約５﹒０８億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。匯控去年１０月展開新
一輪回購計劃至今年４月２０日止，回購總額不多於２０億美元，至今合共回購約２億股。
　　渣打集團上周五（４日）再通過美林國際在倫敦回購約２９１﹒８５萬股，每股作價
４﹒６５６至４﹒９０５英鎊，總值約１３７７﹒８８萬英鎊（約１﹒４２億港元），回購股份
將予註銷。渣打連續１０日回購股份，總計約２５２９萬股。渣打集團日前宣布計劃斥資最多
７﹒５億美元回購股份。
　　現時，恒生指數報２１３０８，跌５９６點或跌２﹒７２％，主板成交９２﹒２０億元。國
企指數報７４８８，跌１９８點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報４５６８，跌１６９點或跌
３﹒５７％。
　　即月期指新報２１１９２，跌６４５點，低水１１７點。即月國指期貨報７４６５，跌
２２１點，低水２３點。即月科指期貨新報４５３８，跌１９３點，低水２１點。
　
　　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯控（００００５）　　　　４８﹒２元　跌６﹒４１％
　　渣打（０２８８８）　　　４８﹒４５元　跌６﹒３８％
　　恒生（０００１１）　　　　　１３８元　跌０﹒７９％
　　大新銀行（０２３５６）　　６﹒９５元　升０﹒４３％
　　中銀（０２３８８）　　　２６﹒７５元　跌２﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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