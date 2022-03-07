《異動股》匯控渣打齊跌逾６％，上周五續回購股份

《經濟通通訊社７日專訊》匯控（００００５）現價跌６﹒４１％，報４８﹒２元，該股成交

約２５１４萬股，涉資１２﹒８５億元。盤中高見４８﹒２元，盤中低見４８﹒２元。渣打

（０２８８８）跌６﹒３８％，報４８﹒４５元。

其他本地銀行股方面，恒生（０００１１）跌０﹒７９％，報１３８元。大新銀行

（０２３５６）升０﹒４３％，報６﹒９５元。中銀（０２３８８）跌２﹒５５％，報

２６﹒７５元。

匯控公布，上周五（４日）再通過摩根士丹利購入約１０３５﹒７萬股，是新一輪回購計劃

展開以來最多的一日，每股作價４﹒６７６０至４﹒９４５０英鎊，總值約４９１６﹒４７萬英

鎊（約５﹒０８億港元）。匯控所有回購股份均購自倫敦證券交易所內。匯控去年１０月展開新

一輪回購計劃至今年４月２０日止，回購總額不多於２０億美元，至今合共回購約２億股。

渣打集團上周五（４日）再通過美林國際在倫敦回購約２９１﹒８５萬股，每股作價

４﹒６５６至４﹒９０５英鎊，總值約１３７７﹒８８萬英鎊（約１﹒４２億港元），回購股份

將予註銷。渣打連續１０日回購股份，總計約２５２９萬股。渣打集團日前宣布計劃斥資最多

７﹒５億美元回購股份。

現時，恒生指數報２１３０８，跌５９６點或跌２﹒７２％，主板成交９２﹒２０億元。國

企指數報７４８８，跌１９８點或跌２﹒５８％。恒生科技指數報４５６８，跌１６９點或跌

３﹒５７％。

即月期指新報２１１９２，跌６４５點，低水１１７點。即月國指期貨報７４６５，跌

２２１點，低水２３點。即月科指期貨新報４５３８，跌１９３點，低水２１點。





表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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匯控（００００５） ４８﹒２元 跌６﹒４１％

渣打（０２８８８） ４８﹒４５元 跌６﹒３８％

恒生（０００１１） １３８元 跌０﹒７９％

大新銀行（０２３５６） ６﹒９５元 升０﹒４３％

中銀（０２３８８） ２６﹒７５元 跌２﹒５５％

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（ａｌ）

