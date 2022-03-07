恒指跌逾８００點，重磅成分股全面下挫

《經濟通通訊社７日專訊》俄烏戰事不斷引發歐美市場動盪，上周五美股３大指數皆跌。道

指收市報３３６１４點，跌１７９點或０﹒５３％。納指報１３３１３點，跌２２４點或

１﹒６６％。

多隻重磅科技股捱沽；美團（０３６９０）跌６﹒３７％，報１５４﹒３元，以現價計，該

股暫連跌３日，累計跌幅１２﹒５３％；騰訊（００７００）跌３﹒７７％，報３８８元，以現

價計，該股暫連跌４日，累計跌幅９﹒９８％；阿里（０９９８８）跌４﹒５５％，報９４﹒５

元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅９﹒４８％。京東集團（０９６１８）跌７﹒０９％

暫成最差藍籌，報２４３﹒８元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅１４﹒８１％。

歐洲市場一周向淡；歐元兌美元上周五（４日）跌至近２年低位，歐元兌美元紐約尾盤大跌

１﹒３％，報１﹒０９２３，是２０２０年５月以來最低，亦是２０２０年３月以來最大單日跌

幅。金融股同步向下；匯控（００００５）跌６﹒３１％，報４８﹒２５元，以現價計，該股暫

連跌２日，累計跌幅９﹒４７％；友邦（０１２９９）跌４﹒８５％，報７５﹒５５元，以現價

計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒４４％。

惟市場擔憂歐美加大制裁會影響俄羅斯石油供應，油價上行，三桶油持續熱炒；中海油

（００８８３）升４﹒８％，報１０﹒９２元；中石油（００８５７）升４﹒２１％，報

４﹒４６元。

染藍新股首日加入恒指即跟隨大市下跌；聯想集團（００９９２）跌４﹒４１％，報

７﹒５９元，以現價計，該股暫連跌６日，累計跌幅１３﹒２６％；農夫山泉（０９６３３）跌

３﹒４７％，報４１﹒７５元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅７﹒５３％。

現時，恒生指數報２１１０４，跌８００點或跌３﹒６６％，主板成交２０７﹒９９億元。

國企指數報７４３１，跌２５４點或跌３﹒３２％。恒生科技指數報４５２１，跌２１６點或跌

４﹒５７％。

即月期指新報２１００８，跌８２９點，低水９６點。即月國指期貨報７４２７，跌２５９

點，低水３點。即月科指期貨新報４５３１，跌２００點，高水６點。

上證綜合指數報３４１０，跌３６點或跌１﹒０６％，成交５１０﹒３９億元人民幣。

深證成份指數報１２７８３，跌２３７點或跌１﹒８２％，成交６７８﹒４８億元人民幣。





表列十大恒指跌幅股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東集團（０９６１８） ２４３﹒８０元 跌７﹒０９％

匯控（００００５） ４８﹒２５元 跌６﹒３１％

藥明生物（０２２６９） ５７﹒６０元 跌７﹒０２％

美團（０３６９０） １５４﹒３０元 跌６﹒３７％

海底撈（０６８６２） １６﹒２０元 跌６﹒１４％

吉利（００１７５） １２﹒２６元 跌６﹒５５％

金沙（０１９２８） １８﹒７２元 跌５﹒８４％

創科（００６６９） １２２﹒００元 跌５﹒９４％

小米（０１８１０） １３﹒２４元 跌５﹒１６％

比亞迪（０１２１１） ２０１﹒２０元 跌５﹒２７％

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（ｈｃ）

