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即市新聞

10/03/2022 12:01

《外匯達仁－盧楚仁》瑞士棄中立國，瑞郎危矣

　　《外匯達仁》俄羅斯入侵烏克蘭，引起全球公憤，多國數以十萬計志願軍勇往烏克蘭參戰，
協助烏克蘭守護國土。俄羅斯總統普京發動侵略戰，更史無前例激發瑞士放棄中立國地位。瑞士
聯邦總統卡西斯在２月２８日記者會上宣布，與歐盟一致的制裁行動，包括凍結俄羅斯在瑞士的
資產，凍結普京在內一共３３６人在瑞士銀行的帳戶，禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空，取消瑞士
航空飛往俄羅斯的航班。
　
　　瑞士早在１８１５年宣布中立國政策，至今已有２０７年歷史。瑞士最後一場戰爭發生在
１５１５年，已超過５００年沒有和別國開戰。今次瑞士破天荒制裁俄羅斯，雖然沒有參戰，但
已間接放棄中立國地位，此舉可能已經動搖存錢在瑞士的各地富豪，令他們存錢在瑞士失去信心
。而且瑞士凍結俄羅斯普京及３３６人在瑞士銀行的帳戶，更加會令一些國家及人士擔驚受怕，
感覺存錢在瑞士已不安全，不排除會促使他們把資金盡快撤離瑞士另覓安全地方存放。在資金流
走壓力下，相信瑞士法郎有下跌空間。瑞士法郎作為避險貨幣的角色會進一步消失，並拱手相讓
給日圓。
　
　　其實瑞士早在２００２年已經成為聯合國會員，如今制裁俄羅斯，不管中立國身分及瑞士法
郎為避險貨幣的角色，相信會劃上句號。在部分國家央行準備大舉加息之際，套息交易員已經虎
視眈眈，在挑選一些弱勢兼低息貨幣來造淡。過去這幾個月，他們一直以日圓和歐元作為首選，
如瑞士真的出現資金流走令瑞士法郎弱勢已成的話，那麼造淡瑞士法郎的套息交易，有機會蜂擁
而至令瑞士法郎進一步轉弱，因瑞士法郎的利率－０﹒７５％是全球最低，其次是日圓－
０﹒１％，然後就是歐元０％。
　
　　有興趣做套息交易的投資者，一方面要挑選有加息壓力而強勢的貨幣，二方面密切留意瑞士
法郎，是否真的如筆者所說弱勢有機會即將形成。如果屬實，將會是造淡瑞士法郎套息交易的大
好時機。《獨立外匯商品分析師　盧楚仁》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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