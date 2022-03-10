《外匯達仁－盧楚仁》瑞士棄中立國，瑞郎危矣

《外匯達仁》俄羅斯入侵烏克蘭，引起全球公憤，多國數以十萬計志願軍勇往烏克蘭參戰，

協助烏克蘭守護國土。俄羅斯總統普京發動侵略戰，更史無前例激發瑞士放棄中立國地位。瑞士

聯邦總統卡西斯在２月２８日記者會上宣布，與歐盟一致的制裁行動，包括凍結俄羅斯在瑞士的

資產，凍結普京在內一共３３６人在瑞士銀行的帳戶，禁止俄羅斯飛機進入瑞士領空，取消瑞士

航空飛往俄羅斯的航班。



瑞士早在１８１５年宣布中立國政策，至今已有２０７年歷史。瑞士最後一場戰爭發生在

１５１５年，已超過５００年沒有和別國開戰。今次瑞士破天荒制裁俄羅斯，雖然沒有參戰，但

已間接放棄中立國地位，此舉可能已經動搖存錢在瑞士的各地富豪，令他們存錢在瑞士失去信心

。而且瑞士凍結俄羅斯普京及３３６人在瑞士銀行的帳戶，更加會令一些國家及人士擔驚受怕，

感覺存錢在瑞士已不安全，不排除會促使他們把資金盡快撤離瑞士另覓安全地方存放。在資金流

走壓力下，相信瑞士法郎有下跌空間。瑞士法郎作為避險貨幣的角色會進一步消失，並拱手相讓

給日圓。



其實瑞士早在２００２年已經成為聯合國會員，如今制裁俄羅斯，不管中立國身分及瑞士法

郎為避險貨幣的角色，相信會劃上句號。在部分國家央行準備大舉加息之際，套息交易員已經虎

視眈眈，在挑選一些弱勢兼低息貨幣來造淡。過去這幾個月，他們一直以日圓和歐元作為首選，

如瑞士真的出現資金流走令瑞士法郎弱勢已成的話，那麼造淡瑞士法郎的套息交易，有機會蜂擁

而至令瑞士法郎進一步轉弱，因瑞士法郎的利率－０﹒７５％是全球最低，其次是日圓－

０﹒１％，然後就是歐元０％。



有興趣做套息交易的投資者，一方面要挑選有加息壓力而強勢的貨幣，二方面密切留意瑞士

法郎，是否真的如筆者所說弱勢有機會即將形成。如果屬實，將會是造淡瑞士法郎套息交易的大

好時機。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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