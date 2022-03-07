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07/03/2022 15:44

【新冠肺炎】上海新增４例本土確診和８例本土無症狀

　　《經濟通通訊社７日上海專電》在今天下午舉行上海市疫情防控工作新聞發布會上，市衛生
健康委通報，在對上海市目前的本土疫情相關風險人員後續排查檢測中，新增報告４例新冠肺炎
本土確診病例和８例新冠肺炎本土無症狀感染者。上述１２人都是在集中隔離管控中發現，均已
閉環轉運至上海市公共衛生臨床中心隔離治療或隔離醫學觀察，目前情況穩定。（ａｈ）

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