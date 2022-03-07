《午市前瞻》恒指一度急插千點，專家指戰事未完恒指難見底

《經濟通通訊社７日專訊》恒生指數半日收市報２１１５９，跌７４６點或３﹒４１％，主

板成交１０２３﹒４４億元。恒生中國企業指數報７４４８，跌２３８點或３﹒１％。恒生科技

指數報４５５１，跌１８６點或３﹒９４％。



＊連敬涵：跌至１８０００都有可能＊



恒指低開近６００點後，上午一度跌超過１０００點，勤豐證券資產管理董事總經理連敬涵

向《經濟通通訊社》表示，現時俄烏局勢仍未明朗，恒指有機會跌穿２００００點大關，

１９５００點甚至１８０００點都有可能見。他指，俄烏戰事一日未完，對經濟所造成的破壞仍

然未知，必須要有決定性的結果，股市才有望見底。因此，目前市場不確定後續發展之下，便會

先行沽貨離場，目前難講恒指的底部支持。



＊市場對央行加息意向感模糊＊



重磅股捱沽，匯控（００００５）跌超過６％穿５０元大關。連敬涵指目前市場對環球央行

的加息取態困惑，未知未來加息會進取還是放鬆，如果預期央行因通脹擴大而維持積極加息，但

今日匯控等金融股都跌穿重要支持位，目前匯控已回吐至今年升浪開展時水平，他認為由６０元

跌至５０元已反映加息由半厘降至四分一厘的意向，故目前跌穿５０元是較難理解。

連敬涵難以估計匯控之後去向，且未見有刺激匯控回升的因素，但提到若有意趁低吸納，可

待跌至２５０天線即４６元水平再作考慮。（ｈｃ）

