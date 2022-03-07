【北水炒Ｄ乜】淨流入６４億人幣，買騰訊沽中海油

《經濟通通訊社７日專訊》今日恒指低開５９６點，報２１３０８點。最高跌５７８點報

２１３２７點，最低跌１０７８點報２０８２６點。恒指收報２１０５７點，跌８４７點或

３﹒８７％。

按額度計算，北水全日淨買入６４億元人民幣，增加１９﹒９％。北水淨買入最多的個股依

次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、快手（０１０２４）；淨賣出最多的依次

是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、中國神華（０１０８８）。

主板成交１７７５﹒９５億元增加７﹒８％。其中港股通成交４６５﹒４億元，佔總成交

２６﹒２％。



＊高盛料油價未來三個月見１５０美元＊



《彭博社》上周五又引述消息指，美國政府正考慮禁止俄羅斯原油進口，美國國務卿布林肯

現最新表示，美國及歐洲盟友正考慮禁止進口俄羅斯天然氣及石油，並指已與總統及其他內閣成

員就相關問題通電。俄烏局勢本已導致全球油氣供應緊張，最新擬禁進口消息刺激國際油價急升

，布蘭特期油在今早亞洲交易時段再升一成至１３０美元，紐約期油亦升近一成。高盛認為若市

場沒有俄羅斯石油供應，未來３個月油價或會進一步推升至１５０美元，摩根大通更預期，若俄

羅斯石油供應持續受到干擾一整年，布油或在今年底升至每桶１８５美元。

騰訊控股跌３﹒７７％報３８８元，北水淨買入２０﹒１億元；美團跌１１﹒２９％報

１４６﹒２元，北水淨買入１１﹒２億元；快手跌１﹒５７％報７５﹒４５元，北水淨買入５億

元。

中國海洋石油升２﹒３％報１０﹒６６元，北水淨賣出２﹒６億元；藥明生物跌９﹒２％報

５６﹒２５元，北水淨賣出２﹒６億元；中國神華跌１﹒９８％報２２﹒３元，北水淨賣出

０﹒８億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

騰訊控股 （００７００） ２０﹒１０

美團 （０３６９０） １１﹒１７

快手 （０１０２４） ４﹒９８

小米集團 （０１８１０） ４﹒０１

保利協鑫能源 （０３８００） ３﹒９８

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



淨賣出最多港股

＝＝＝＝＝＝＝



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

中國海洋石油 （００８８３） －２﹒６４

藥明生物 （０２２６９） －２﹒６０

中國神華 （０１０８８） －０﹒８１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

