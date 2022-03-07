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即市新聞

07/03/2022 17:13

《美元走勢－羅明立》歐元繼續反彈沽空，澳元短線上望０﹒７５５

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒１０　１１５﹒１３　１１４﹒８３
　　歐元╱美元　１﹒０８８３　１﹒０８９８　１﹒０８２１
　　英鎊╱美元　１﹒３２２０　１﹒３２２９　１﹒３１８５
　　美元╱瑞郎　０﹒９２０４　０﹒９２１６　０﹒９１９４
　　美元╱港元　７﹒８１３５　７﹒８１６７　７﹒８１３０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國２月非農職位增加６７﹒８萬，好過市場預期的４０﹒３萬，相信並不影
響聯儲局３月甚至後續的議息決定，但數據理想始終有利美元。金融市場仍然受俄烏局勢發展所
牽引，避險需求繼續支持美元向好，美匯指數升至９９水平。
　　俄烏第二輪談判未有取得明顯進展，雙方的立場差距仍然巨大，俄羅斯總統普京態度強硬，
進攻基輔的軍事行動持續；美歐對俄的制裁同樣不斷升級，有消息指正在研究對俄羅斯石油採取
禁止進口的行動，刺激油價大升，相信通脹情況難免進一步升溫。　
　　歐元仍然成為非美貨幣中最弱一環，市場擔心歐洲地區經濟會因俄羅斯入侵烏克蘭而被削弱
，跌至１﹒０８低位。現時技術分析作用有所下降，但初步支持位在１﹒０７７０及２０２０年
３月的低位１﹒０６３０仍可作為參考，短線繼續可趁反彈沽空。澳元在美元強勢下逆市造好，
大宗商品指數升至七年多高位，短線波幅有望上調至０﹒７３００╱０﹒７５５０。　　　
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０９２０　１﹒０８００　１﹒０９７０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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