《美元走勢－羅明立》歐元繼續反彈沽空，澳元短線上望０﹒７５５

貨幣 東京收市 最高價 最低價
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美元╱日圓 １１５﹒１０ １１５﹒１３ １１４﹒８３
歐元╱美元 １﹒０８８３ １﹒０８９８ １﹒０８２１
英鎊╱美元 １﹒３２２０ １﹒３２２９ １﹒３１８５
美元╱瑞郎 ０﹒９２０４ ０﹒９２１６ ０﹒９１９４
美元╱港元 ７﹒８１３５ ７﹒８１６７ ７﹒８１３０
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《美元走勢》美國２月非農職位增加６７﹒８萬，好過市場預期的４０﹒３萬，相信並不影
響聯儲局３月甚至後續的議息決定，但數據理想始終有利美元。金融市場仍然受俄烏局勢發展所
牽引，避險需求繼續支持美元向好，美匯指數升至９９水平。
俄烏第二輪談判未有取得明顯進展，雙方的立場差距仍然巨大，俄羅斯總統普京態度強硬，
進攻基輔的軍事行動持續；美歐對俄的制裁同樣不斷升級，有消息指正在研究對俄羅斯石油採取
禁止進口的行動，刺激油價大升，相信通脹情況難免進一步升溫。
歐元仍然成為非美貨幣中最弱一環，市場擔心歐洲地區經濟會因俄羅斯入侵烏克蘭而被削弱
，跌至１﹒０８低位。現時技術分析作用有所下降，但初步支持位在１﹒０７７０及２０２０年
３月的低位１﹒０６３０仍可作為參考，短線繼續可趁反彈沽空。澳元在美元強勢下逆市造好，
大宗商品指數升至七年多高位，短線波幅有望上調至０﹒７３００╱０﹒７５５０。
貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價
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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０９２０ １﹒０８００ １﹒０９７０
美元兌日圓 觀望
英鎊兌美元 觀望
美元兌瑞郎 觀望
澳元兌美元 觀望
紐元兌美元 觀望
美元兌加元 觀望
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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》
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