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07/03/2022 10:11

【新冠疫苗】安老業界料兩周內只可為７至８成院舍長者接種

　　《經濟通通訊社７日專訊》中小企國際聯盟安老及殘疾服務聯會主席李伯英在一個電台節目
表示，在目前疫情下，相信難以在兩星期內為所有安老院舍長者接種新冠疫苗，估計最多只能為
七至八成人接種，部分已出現爆發的院舍，要一至兩星期才能緩和疫情；亦有個別院舍有過半職
員染疫，一下子可能應接不暇安排院友接種。
　　李伯英指，部分院舍的到診醫生已暫停服務，但仍然有提供長者外展服務的醫療團隊，會身
穿全套保護裝備，到爆疫院舍提供服務。

＊西醫工會下午與聶德權開會商討打針安排＊

　　西醫工會會長梁漢輝在一個電台節目表示，衛生署日前指引提出，院舍要在１４日無出現個
案，才可以安排院友接種，相信是因為部份院舍爆發疫情，院友和員工要原址隔離，外人未能入
內。他又指，指引在近幾日有修訂，工會昨晚亦收到公務員事務局長聶德權發出的新指引，下午
會與他舉行視像會議了解新安排，不過不少院舍地方細小，未能有效分隔不同區域，在執行上有
困難。
　　梁漢輝表示，工會上月１８日起，組織外展接種隊為院舍長者打針，但因各方面原因拖慢了
流程，多間院舍近一、兩星期出現爆發，令接種工作在近１０日左右停頓。他指，工會是按照衛
生署或社署提供的名單，主動聯絡需要接種的院舍，但很多院舍當時反映，已經預約了駐院醫生
上門打針；部份則因為缺乏照顧人手，而拒絕讓工會團隊接種，指名單內１０間院舍，最多只有
２間最終成功安排接種。（ｃｗ）

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