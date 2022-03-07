理文造紙去年少賺１１﹒４％至３１﹒２億元，末期息１１仙

《經濟通通訊社７日專訊》理文造紙（０２３１４）公布，集團截至２０２１年１２月３１
日止年度純利３１﹒２３億元，按年跌１１﹒３８％；每股基本盈利７１﹒８７仙，派末期股息
每股１１港仙。
期內，集團收入為３２５﹒１１億元，按年升２５﹒６８％；毛利５７﹒０３億元，按年跌
０﹒７８％。（ｃｗ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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