理文造紙去年少賺１１﹒４％至３１﹒２億元，末期息１１仙

《經濟通通訊社７日專訊》理文造紙（０２３１４）公布，集團截至２０２１年１２月３１

日止年度純利３１﹒２３億元，按年跌１１﹒３８％；每股基本盈利７１﹒８７仙，派末期股息

每股１１港仙。

期內，集團收入為３２５﹒１１億元，按年升２５﹒６８％；毛利５７﹒０３億元，按年跌

０﹒７８％。（ｃｗ）



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