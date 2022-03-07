【夜期時段】即月期指報２０９５２點，升５４點，低水１０６點

《經濟通通訊社７日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９２３點，升２５點，低水

１３５點，最新報２０９５２點，升５４點，低水１０６點，合約成交７８６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７３８６點，升１８點，低水２７點，最新報７３８４點，

升１６點，低水２９點，合約成交７７９張。

