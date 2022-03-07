《再戰明天》澳洲央行總裁講話，歐元區公布第四季ＧＤＰ

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲央行總裁講話，歐元區公布第四季ＧＤＰ，料為周二（８日

）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，本港時間周二６：１５ａｍ，澳洲央行總裁洛威講話。



＊美國公布貿易收支等數據，中興公布業績＊



數據方面，周二本港時間７：５０ａｍ，日本公布１月國際收支經常帳餘額，料由負

３７０８億日圓惡化至負８７０５億日圓。本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布２月ＮＡＢ 企業

信心指數。本港時間１：００ｐｍ，日本公布１月同時指標，料由９２﹒７降至９２﹒３；１月

領先指標料由１０４﹒８降至１０３﹒６。本港時間３：００ｐｍ，德國公布１月工業生產，年

率跌幅料由４﹒１％收窄至１﹒７％，月率料由下滑０﹒３％改善至升０﹒５％。本港時間

６：００ｐｍ，歐元區公布第四季國內生產總值，季率升幅料由２﹒２％收窄至０﹒３％，年率

升幅料由３﹒９％擴大至４﹒６％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月貿易收支，料由負

８０７億美元惡化至負８７３億美元。本港時間１１：００ｐｍ，美國公布１月批發庫存，月率

升幅料由２﹒２％收窄至０﹒８％；１月批發貿易。

在本港，明日公布業績的公司有：越秀交通（０１０５２）、光大綠色（０１２５７）、新

城鎮（０１２７８）、首創鉅大（０１３２９）、利福中國（０２１３６）、長城環亞

（００５８３）、中興（００７６３）等。（ｗａ）

