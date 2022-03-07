【預算案】陳茂波：正進行暫緩追租的相關工作，下午諮詢議員意見

《經濟通通訊社７日專訊》財政司長陳茂波表示，暫緩追租措施的相關工作，正全力進行中

，下午會到立法會工商事務委員會，諮詢議員意見。

陳茂波表示，上星期已先後約見了銀行公會、地產建設商會、幾個大商會，以及零售和餐飲

行業代表等，亦在網上約見了不同板塊的立法會議員，舉行一共３場交流會。（ｓｌ）

