越秀房託（４０５）去年每基金分派０﹒２４５１港元，升６﹒９％

《經濟通通訊社７日專訊》越秀房託（００４０５）公布，截至去年１２月底止年度，分派

總額７﹒９８億元（人民幣．下同），按年增加２３％，每個基金單位分派０﹒２４５１港元，

升６﹒９％。

期內，收入總額按年增加２﹒２％至１７﹒９７億元；除稅後溢利按年增１４﹒９％至

６﹒７５億元。（ｓｌ）

