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07/03/2022 17:18

【企業盈喜】湯臣（２５８）料去年應佔稅後綜合溢利增長約６０％

　　《經濟通通訊社７日專訊》湯臣集團（００２５８）公布，預期集團截至去年１２月３１日
止年度之股東應佔除稅後綜合溢利將較２０２０年同期之１﹒７５億元錄得大幅增長約６０％。
　　預期錄得溢利增加，主要歸因於在回顧年度，位於上海市之物業項目確認可觀之銷售溢利所
致。此外，有別於在２０２０年同期，集團於回顧年度在香港錄得待售證券投資之收益淨額。
（ｂｎ）

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