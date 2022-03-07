【企業盈喜】湯臣（２５８）料去年應佔稅後綜合溢利增長約６０％

《經濟通通訊社７日專訊》湯臣集團（００２５８）公布，預期集團截至去年１２月３１日
止年度之股東應佔除稅後綜合溢利將較２０２０年同期之１﹒７５億元錄得大幅增長約６０％。
預期錄得溢利增加，主要歸因於在回顧年度，位於上海市之物業項目確認可觀之銷售溢利所
致。此外，有別於在２０２０年同期，集團於回顧年度在香港錄得待售證券投資之收益淨額。
（ｂｎ）
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