【新冠肺炎】消防處：三分一救護未能上班，召達時間達標率僅兩成

《經濟通通訊社７日專訊》消防處助理處長黃鎮業在電台節目上表示，目前緊急救護資源緊

絀，約有三分一的救護人手因感染新冠病毒或屬於密切接觸者而未能上班。他指出，救護車目標

召達時間為１２分鐘，但過去兩日有關達標率只有約兩成多，遠低於服務承諾約９２﹒５％，承

認情況不理想，部門已抽調人手，希望增加救護車執勤數目。

黃鎮業指出，第五波疫情下，救護召喚每日約有１６００至１８００宗，由於需要接載確診

病人，每次出車後都要消毒需時較長，加上人手短缺，近日最長的等候救護車時間曾逾３０個小

時。他強調，處方會分析個案優次安排送院。



＊救護站隊目：現時工作壓力比沙士時更大＊



有救護站隊目接受傳媒訪問時指，今輪疫情帶來的工作壓力比２００３年「ＳＡＲＳ」時更

大。他指因為有救護員確診或要隔離，令人手緊張，以往平均１６人一隊，目前最差的時候只有

３人上班，同事一更要工作１５至１６小時。

他提到，即使消防處每日呼籲輕症患者不要召喚救護車，但有人會虛報或誇大病情，有時導

致真正緊急的個案無法及時處理。他明白市民的無奈，但希望公眾為他人著想，如實報告情況。

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