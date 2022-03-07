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07/03/2022 10:16

【新冠肺炎】陳帆：內地供港蔬菜充裕，全民檢測期間公交服務繼續

　　《經濟通通訊社７日專訊》運輸及房屋局局長陳帆在電台節目表示，全民檢測期間公共運輸
一定不會停，因為醫療、金融會繼續運作，很多市民要上班，當局亦需要動員公共交通工具協助
運送檢測陽性市民到檢疫中心，亦要運送物資，但他承認，屆時公共運輸的運力會減低。
　　他指，當局在制定全民檢測規劃時，必定會為獨居長者及家庭提供支援，例如有電話熱線照
顧市民需要，亦會考慮市民看病、全家染疫無法出門購買物資等情況，亦都會製作「懶人包」協
助市民掌握全民檢測詳情。

＊冰鮮食品供應平日兩倍＊

　　他表示，最近內地供港蔬菜非常充裕，冰鮮食品供應是平時的兩倍，根據供應商及超市反映
，現時冷藏肉類有３個月存量、每星期平均有４００萬隻雞蛋供應市面，罐頭及即食麵亦有足夠
存量，只是因為員工染病，未能及時上架補充。
　　陳帆又指，自上個月１８日起，深圳已有３條水路運貨線恆常開通抵港，現時火車貨運班次
主要運輸醫療物資，政府正與內地商討再增加班次。對於有立法會議員提出可以用無人機運貨，
他相信未必適用大規模運貨。他又重申，全民檢測期間的公共運輸服務不會停頓，屆時仍有好多
市民仍要上班，亦有需要透過公共交通為獨居長者運物資。（ｈｙ）

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