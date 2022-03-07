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07/03/2022 12:14

【紓困措施】消費券要求申明過去兩年逗留香港，確保需在本地消費

　　《經濟通通訊社７日專訊》財政司司長陳茂波今日公布新一輪消費券計劃首階段詳情，指首
期５０００元消費券將於４月發放。被問到已登記市民如已移民的安排，財政司司長辦公室財政
預算案及稅務政策組主任王學玲表示，設計消費券計劃時已有考慮到相關問題，會要求在申請表
指明過去兩年有逗留在香港，但沒有定義申請人是否移民，會確保收到消費券人士符合留港條件
，需在香港消費，惠及香港商戶。（ｈｙ）

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