【紓困措施】消費券要求申明過去兩年逗留香港，確保需在本地消費

《經濟通通訊社７日專訊》財政司司長陳茂波今日公布新一輪消費券計劃首階段詳情，指首

期５０００元消費券將於４月發放。被問到已登記市民如已移民的安排，財政司司長辦公室財政

預算案及稅務政策組主任王學玲表示，設計消費券計劃時已有考慮到相關問題，會要求在申請表

指明過去兩年有逗留在香港，但沒有定義申請人是否移民，會確保收到消費券人士符合留港條件

，需在香港消費，惠及香港商戶。（ｈｙ）

