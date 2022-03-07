【新冠肺炎】醫管局：單日呈報２８０人離世，第五波累計２千人死

《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，單日呈報

２８０人離世，第五波累計有２０７４人離世，年齡介乎１１個月至１０８歲，年齡中位數是

８５歲，死亡率是０﹒４３％。衞生防護中心就當中１４０宗死亡個案，進行基因排序分析，發

現８４％個案是死亡Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒，約９％個案是死亡Ｄｅｌｔａ病毒，其餘樣本病毒量

不足以分析。

防護中心分析亦顯示，長者和未完成接種疫苗的人士較高危，無打針或只接種１針人士的死

亡率是１﹒４％，而完成接種２劑疫苗人士的死亡率是０﹒０５％，兩者相差２８倍；８０歲或

以上長者如果無打針或只打１針的長者，死亡率是９﹒４９％，較已完成接種兩劑疫苗的長者高

五倍。



＊新增１６１人公院離世＊



醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，過去２４小時，有１６１名病人在公

院離世，年齡介乎２９至１０２歲，當中１２６人無任何疫苗接種紀錄。



＊兩名已打一針幼童離世＊



再多兩名幼童離世，其中８歲女童有甲狀腺病，３月６日發燒及頭痛，快測陽性，獲藥物後

回家，今早７點左右發現不醒人事，家人有急救，今早７時３０分送往瑪麗醫院，救護車上有做

心肺復甦，８時２８分不治。她於２月１９日曾打第一針。

另一名４歲女童有先天性心臟病，送瑪麗醫院時已心跳停頓，做心肺復甦後曾一度甦醒，檢

測核酸陽性後轉到兒童心切治療部，今早８時左右，再次心跳停頓，搶救後不治。她於２月２４

日曾打第一針。（ｈｙ）

