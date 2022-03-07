  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/03/2022 17:04

【新冠肺炎】醫管局：單日呈報２８０人離世，第五波累計２千人死

　　《經濟通通訊社７日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，單日呈報
２８０人離世，第五波累計有２０７４人離世，年齡介乎１１個月至１０８歲，年齡中位數是
８５歲，死亡率是０﹒４３％。衞生防護中心就當中１４０宗死亡個案，進行基因排序分析，發
現８４％個案是死亡Ｏｍｉｃｒｏｎ病毒，約９％個案是死亡Ｄｅｌｔａ病毒，其餘樣本病毒量
不足以分析。
　　防護中心分析亦顯示，長者和未完成接種疫苗的人士較高危，無打針或只接種１針人士的死
亡率是１﹒４％，而完成接種２劑疫苗人士的死亡率是０﹒０５％，兩者相差２８倍；８０歲或
以上長者如果無打針或只打１針的長者，死亡率是９﹒４９％，較已完成接種兩劑疫苗的長者高
五倍。

＊新增１６１人公院離世＊

　　醫管局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞稱，過去２４小時，有１６１名病人在公
院離世，年齡介乎２９至１０２歲，當中１２６人無任何疫苗接種紀錄。

＊兩名已打一針幼童離世＊

　　再多兩名幼童離世，其中８歲女童有甲狀腺病，３月６日發燒及頭痛，快測陽性，獲藥物後
回家，今早７點左右發現不醒人事，家人有急救，今早７時３０分送往瑪麗醫院，救護車上有做
心肺復甦，８時２８分不治。她於２月１９日曾打第一針。
　　另一名４歲女童有先天性心臟病，送瑪麗醫院時已心跳停頓，做心肺復甦後曾一度甦醒，檢
測核酸陽性後轉到兒童心切治療部，今早８時左右，再次心跳停頓，搶救後不治。她於２月２４
日曾打第一針。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事07/03/2022
《神州經脈》進出口增速放緩　疫情防控轉趨惡劣　滬指逼近年內低
財經熱話07/03/2022
俄烏戰事恐累經濟拖慢加息步伐　匯控渣打友邦齊插逾半成
財經熱話07/03/2022
【俄烏開戰】亞洲股市齊急挫 受累俄烏局勢惡化及聯儲局加息預期
香港要聞07/03/2022
【紓困措施】消費券首階段5千元下月直接派發　市民毋須重新登記
財經熱話07/03/2022
歐美考慮禁俄石油進口油價油股飆升　三桶油仍可追入?
財經熱話07/03/2022
《午市前瞻》恒指一度急插千點 專家指戰事未完恒指難見底
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【etnet Facebook全面革新 提供多元化財經資訊 同大家一齊並肩作戰！】

【填問卷即賞$25咖啡禮券】你嘅意見好重要！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金